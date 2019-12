Recrutimmo a été lancé en 2016 par Antoine Mesnard, un professionnel expérimenté du secteur de l’immobilier et des Ressources Humaines, afin de répondre aux besoins d’un marché en pleine effervescence. La plateforme entend capitaliser sur cet accompagnement pour continuer d’enrichir son offre, muscler son équipe ainsi que développer de nouveaux services sur l’année 2020.

Recrutimmo souhaite répondre aux besoins d’un marché en forte transformation

Recrutimmo.com entend amorcer sa montée en puissance afin de continuer à mener à bien sa mission première : permettre une mise en relation simple, rapide et efficace entre les recruteurs et les talents en recherche d’opportunités professionnelles, et ce dans toute la France. Dans ce contexte, l’entreprise souhaite apporter des améliorations techniques à sa plateforme tout en y intégrant des nouveaux services (outils de matching entre candidats et recruteurs, application mobile, lecture digitale de CV…).

« Le marché de l’immobilier français, vit actuellement une véritable transformation, avec de nombreux défis à relever, qu’ils soient techniques, technologiques mais aussi et surtout humains. Pour continuer d’accompagner les professionnels et les talents de façon pertinente, Recrutimmo doit aussi opérer sa mue pour atteindre l’objectif donné : multiplier par 10 les CV de candidats sur les deux prochaines années. », souligne Antoine Mesnard, Président et fondateur de Recrutimmo.

Dans un objectif d’expansion, Recrutimmo muscle son équipe

Pour mener à bien ces transformations ambitieuses, Antoine Mesnard, Fondateur de Recrutimmo annonce que des recrutements débuteront en 2020. En effet, dans un objectif de développement ambitieux, les équipes techniques (développement web, UX designer, data marketing) seront internalisées pour favoriser la maîtrise totale des données récoltées ainsi qu’une capacité rapide d’exécution dans un souci d’amélioration continue de la plateforme et de satisfaction utilisateurs.