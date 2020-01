Avec son nombre de clients doublé et cette nouvelle levée de fonds, « 2019 fût une année extraordinaire », selon son PDG

Receipt Bank, première plateforme de pré-comptabilité au monde, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds, pour un total de 73 millions USD (55 millions GBP / 65 millions EUR) en titres de participation et emprunts. Il s’agit de la troisième levée de fonds réalisée depuis 2016. Ce tour de table a été mené par Insight Partners, rejoint par Augmentum Fintech avec la participation des investisseurs existants, Kennet Partners et la Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC. Receipt Bank et ses actionnaires ont été conseillés par Harris Williams.

Les fonds seront utilisés pour étendre la gamme de produits de Receipt Bank, et poursuivre sa rapide expansion en Europe, en Australie et en Amérique du Nord.

La société a doublé sa clientèle en 2019, portant le nombre total d’entreprises utilisant la plateforme à plus de 360 000.

La technologie brevetée de machine learning de Receipt Bank récupère des informations financières auprès de multiples sources, les numérise et les catégorise, améliorant de manière spectaculaire la productivité des experts-comptables et de leurs équipes. À ce jour, plus de 50 000 professionnels de la comptabilité utilisent Receipt Bank à travers le monde. La plateforme traite et stocke 45 nouvelles données financières à chaque seconde à partir de facturettes, comptes bancaires et factures.

Adrian Blair, PDG de Receipt Bank, a commenté : « Cet investissement soutient la mission de Receipt Bank : aider les experts-comptables à en faire plus, en permettant à des millions de petites entreprises de gagner du temps dans leur gestion financière et ainsi de se focaliser sur leur croissance. Notre technologie de machine learning permet aux experts-comptables d’améliorer significativement leur productivité et leurs services aux petites entreprises, étendant ainsi le marché du conseil aux entreprises. Nous sommes impatients d’utiliser ces fonds pour développer de nouveaux produits et services. »