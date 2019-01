Groupama Asset Management annonce le recrutement de Rebecca Fischer-Bensoussan au poste de Directrice du Développement

Rebecca Fischer-Bensoussan rejoint Groupama Asset Management au poste de Directrice du Développement. Membre du Comité de Direction de l’Entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité des équipes commerciales, services clients et Marketing.

« Nous sommes heureux d’accueillir Rebecca Fischer-Bensoussan, dont les compétences permettront à Groupama AM d’accélérer son développement auprès des clients tiers autour de plusieurs axes forts intégrés à notre plan stratégique GAM 2.022. » souligne Philippe Setbon, Directeur Général.

« En effet, nous souhaitons consolider notre positionnement auprès de la clientèle tierce, en particulier auprès de la clientèle institutionnelle, segment ‘historique’ de Groupama AM, mais aussi renforcer la structure de notre mix-produit. En parallèle, notre croissance future s’appuiera sur de nouveaux relais de croissance stratégiques. En termes de marchés, le développement à l’international, la distribution sur le segment des clients particuliers, notamment via les réseaux du Groupe Groupama sont des enjeux essentiels. L’élargissement de notre offre, grâce au déploiement d’une gamme de solutions d’investissement innovantes et à forte valeur ajoutée en est corollaire » précise Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM.

Rebecca Fischer-Bensoussan a débuté sa carrière en 2007 chez Morgan Stanley Investment Management au sein de l’équipe Distribution commerciale. De 2010 à 2016, elle a évolué chez Goldman Sachs Asset Management au poste de Responsable commerciale pour la France et Israël, où elle a assuré le développement de la clientèle tierce institutionnelle et « distribution ». Depuis janvier 2017, Rebecca Fischer-Bensoussan était en poste chez Generali Investments, Responsable des équipes de Vente, Service Clients et Marketing en France, au Luxembourg et en Espagne.

Rebecca Fischer-Bensoussan est diplômée de l’ESSEC Business School.

Rebecca Fischer-Bensoussan sera sous la responsabilité de Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM.