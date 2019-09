Real I.S. AG étoffe son équipe française avec l’arrivée d’Alexandre Guignard comme Investment Manager International. Il prend en charge la mise en œuvre de la stratégie d’investissement et d’arbitrage pour l’ensemble de la France.

Alexandre Guignard (41 ans - École Centrale de Lyon - Master Essec Business School) vient de se voir confier l’Investment Management France au sein de l’équipe d’Axel Schulz, Directeur des Investissements de Real I.S. basé à Munich. En binôme avec Andrea Wenzel, Alexandre devient, à Paris et sous la direction de Barbara Geidner, qui, depuis Munich, pilote l’équipe d’investissement à l’international, responsable de toutes les acquisitions et cessions de Real I.S. France, qu’il s’agisse d’immobilier tertiaire, résidentiel, hôtelier ou à vocation commerciale.

Avant d’intégrer Real I.S. France, Alexandre était Directeur des investissements au sein du fonds de co-investissement de l’Anru [1]. Auparavant, il était Investment Associate Director de Patrizia Immobilien AG (2013-2016), Associate Director chez Tamar Capital Partners (2010-2013), Investment Surveyor chez Kenmore Property Group (2005-2009), après avoir débuté sa carrière chez Archon Group France (2000-2002) en tant qu’analyste puis Asset Manager chez Richmond Developments.(2002-2005).

« L’arrivée, à Paris, d’un Directeur des investissements démontre l’importance croissante que revêt le marché immobilier français dans la stratégie globale de notre groupe. Notre filiale française, présidée par Catherine Luithlen, affiche des performances en hausse continue. » explique Axel Schulz, Global Head of Investment Management chez Real I.S. AG. « Nos investissements en France vont donc s’intensifier car nous avons pleine confiance dans les perspectives d’évolution des marchés parisien, francilien et régionaux, segment géographique sur lequel nous entendons être extrêmement actifs. »