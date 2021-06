Avec ses 35 collaborateurs et collaboratrices, HumaKey, gère aujourd’hui 1,5 millions de m² pour le compte de grands investisseurs français et internationaux, un portefeuille composé majoritairement d’immeubles haussmanniens prime et de grands ensembles de bureaux.

Si cette acquisition était confirmée, HumaKey deviendrait une filiale détenue à 100 % par Esset Group, et poursuivrait ses activités, à Neuilly-Sur-Seine, sous sa propre marque. Stéphane Bureau, président fondateur de HumaKey, et Thierry Henry, directeur général, poursuivraient le pilotage et le développement de l’activité et de la marque.

Esset renforcerait ainsi sa position de leader du property management, avec 13, 5 millions de m² gérés en tertiaire, 20.000 lots en résidentiel et plus de 500 collaborateurs.

Pour Philippe Calmon, président d’Esset : « cette acquisition permettra à Esset d’élargir son offre de services sur le segment des immeubles de bureaux prime. HumaKey a su développer depuis sa création une offre sur-mesure de property management ; la qualité de ses services et son positionnement haut de gamme en font un acteur de marque reconnu sur le marché. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Esset lui permettant de disposer d’une structure autonome premium de property management dédiée aux immeubles de bureaux et de renforcer sa présence sur ce marché spécifique où la demande est forte. »

« Cette cession permettra à HumaKey de poursuivre sa dynamique de croissance au sein d’un grand opérateur du property management. L’objectif sera de faire bénéficier les clients de HumaKey, d’une couverture nationale plus forte, en y inscrivant les mêmes valeurs humaines et les engagements de la marque, au plus près des investisseurs et des utilisateurs et de leurs enjeux RSE » souligne Stéphane Bureau, président de HumaKey.

« Après cinq ans d’activité soutenue, ce sera une étape clé pour HumaKey, à la fois pour nos clients partenaires auxquels nous nous attachons à apporter toujours plus de proximité et de conseil, et pour nos équipes avec qui nous partageons l’esprit de service et la passion de ce métier » ajoute Thierry Henry, directeur général de HumaKey.

Cette discussion entre Esset et HumaKey, s’inscrit dans la stratégie de développement d’Esset lancée en 2020.