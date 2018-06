Avec cette nouvelle, c’est un partenariat qui se renforce entre Rapidle et Day One qui avait déjà investi 300.000 euros sur Rapidle en 2017. Cette nouvelle levée de fonds a trois objectifs : Accroître l’accompagnement des commerçants, structurer la gestion de leurs données et approfondir l’offre commerciale.

De l’idée à l’exportation du modèle :

L’idée originale provient de Steeve Broutin, cofondateur de la startup : « Je ne suis pas de nature patiente et un jour j’attendais à la boulangerie pour m’acheter un sandwich. Au bout de dix minutes, la boulangère me dit qu’il n’y a plus celui dont j’avais envie. J’avais alors perdu 10 minutes et j’étais déçu. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve une solution à ce problème. »

L’entrepreneur découvre alors les différents paradoxes touchant les métiers de bouche. D’un côté, il existe une demande importante sur des périodes courtes de la journée(de 12 à 14h). Les commerces sont débordés et réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires. De l’autre, les consommateurs sont infidèles, impatients et sans s’en rendre compte, les commerces perdent des clients. Davantage, dans les villes moyennes, nous observons une baisse d’attractivité des commerces de centres-villes qui sont désertés. En cause, une étude d’alors démontre que près d’un tiers des Français renoncent à faire la queue et que le premier vecteur d’insatisfaction réside dans l’indisponibilité des produits.

L’entrepreneur se reconnaît et voit un potentiel, il co-fonde Rapidle avec Yann Browaeys qui en devient le CTO.

Aujourd’hui, la startup, compte près de 450 commerces équipés, multiplie les partenariats avec les leaders de leur marché (Cashmag, Edenred, etc.) et intensifie sa présence régionale avec l’ouverture de cinq agences en région (Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse et Lille).

Day One et Rapidle témoignent de leur collaboration :

Michel de Guilhermier, co-fondateur et Président de Day One déclare : « Nous sommes convaincus par la qualité et la flexibilité des solutions Rapidle. L’entreprise dispose d’un vaste potentiel de marché et nous avons confiance dans la vision de Steeve Broutin, de Yann Browaeys et la performance de leur équipe. Cette nouvelle levée de fonds est fidèle à notre philosophie d’accompagnement pour une mission à long terme. C’est donc sans hésiter que nous avons réinvesti afin d’accélérer la croissance. »

Steeve Broutin, co-fondateur et Président de Rapidle déclare : « Nous sommes heureux et fiers de voir Day One Entrepreneurs & Partners s’engager un peu plus à nos côtés. L’expérience entrepreneuriale, l’implication, l’énergie, la capacité financière de Day One ainsi que leur expertise en développement d’entreprises sont de sérieux atouts pour notre développement et la gestion de notre forte croissance ».