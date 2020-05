Moins de deux ans après son arrivée sur le marché de la joaillerie, Courbet finalise une seconde levée de fonds de plus de 8 M€, auprès d’un pool d’investisseurs, menés par RAISE Ventures et Hylink, première agence de communication digitale indépendante de Chine.

Créée en 2018 autour de la vision simple de proposer une nouvelle joaillerie, écologique et éthique, moderne et créative, respectueuse des savoir-faire, la Maison Courbet s’est rapidement imposée comme l’une des marques les plus innovantes sur le secteur du luxe. Travaillant exclusivement avec des diamants créés en laboratoire et de l’or recyclé, Courbet propose des collections de joaillerie haut de gamme, toutes développées en interne et issues d’un savoir-faire unique en matière de design et de fabrication.

Cette levée de fonds va permettre à la startup d’accélérer le développement de sa marque sur le territoire français et à l’international, de financer la recherche pour continuer à assumer son rôle de pionnier dans la joaillerie écologique et technologique et de renforcer la production de diamants français.

« Il nous a paru naturel d’accompagner des entrepreneurs expérimentés qui bougent les codes de l’industrie du luxe. Leur clarté de vision, leur dimension responsable et le potentiel à l’international ont été pour nous, des éléments essentiels qui ont motivé notre investissement. Nous sommes très fiers de pouvoir désormais les soutenir dans leurs ambitieux projets de développement » précise Pierre-Edouard Berion, Partner de RAISE Ventures.

« Nous sommes heureux de compter RAISE Ventures parmi nos nouveaux investisseurs. Sa contribution va permettre à Courbet de conserver sa position de leader sur le marché de la joaillerie écologique et de bénéficier de l’expertise d’un fond spécialisé dans les startups innovantes » ajoute Manuel Mallen, Co-fondateur de Courbet.

Renforcée par cette levée de fonds, la marque Courbet poursuit donc sa quête pour réunir deux mondes a priori antinomiques : celui de la haute technologie et celui de l’artisanat traditionnel, afin de proposer des collections de joaillerie haut de gamme et responsables.

Marie-Ann Wachtmeister et Manuel Mallen, les deux co-fondateurs à la tête de Courbet mènent ensemble le déploiement de Courbet pour en faire une marque de luxe de référence en France et à l’international, reconnue à la fois pour son instinct pionnier à travers son respect de valeurs écologiques et éthiques dans le secteur de la joaillerie et pour son audace dans l’usage des nouvelles technologies.