Penguin Portals et Preminen forment un réseau mondial de plateformes de comparaison de services financiers présents au Royaume-Uni, en Espagne, en France et au Mexique, et sont soutenus par leur centre technologique, Admiral Technologies, en Inde.

L’acquisition prévue concerne Confused.com, lancé en 2002, Rastreator.com et LeLynx.fr, leaders européens, ainsi que le dernier comparateur lancé par Penguin Portal, Rastreator.mx.

Elena Betés, PDG de Penguin Portals, et l’équipe de direction continueront de gérer l’entreprise. La mission de Penguin Portal, qui consiste à donner aux clients du monde entier les moyens de prendre de meilleures décisions en matière de services financiers, reste la même, et le projet d’acquisition est sur le point de générer un nouveau potentiel de croissance et de développement.

RVU, la division "comparaison" de ZPG, est un groupe de marques digitales qui permet aux consommateurs de faire les bons choix en les aidant à comparer et changer de fournisseurs d’énergie, d’opérateurs télécom et de produits financiers. L’accord de RVU concernant l’acquisition de Penguin Portals va permettre au groupe d’élargir cette mission au secteur de l’assurance au Royaume-Uni ainsi qu’à l’international.

Elena Betés, PDG de Penguin Portals, commente : « Penguin Portals et RVU partagent une ambition et un objectif communs : donner aux gens les moyens de prendre de meilleures décisions. Dans cette optique, nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de cette nouvelle aventure. »

« Nos clients et nos collaborateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons. Chez Penguin Portals, nous avons une culture unique, l’ambition et la résilience dont nous avons tous fait preuve cette année vont continuer de croître. Je sais que nous pourrons aller encore plus loin avec le soutien de RVU, ce qui nous permettra de générer encore plus de potentiel et d’aider beaucoup plus de clients dans le monde entier ! »

« Nous tenons à remercier Admiral Group pour le soutien et les conseils que le groupe nous a apportés au fil des ans, et surtout, pour avoir insufflé notre culture d’entreprise et notre approche centrée sur le client dans tout ce que nous faisons. Je tiens à remercier tout particulièrement pour leur clairvoyance et leur confiance nos fondateurs, Henry Engelhardt et David Stevens, actuel CEO qui prendra sa retraite à la fin de l’année ainsi que Milena Mondini qui lui succédera en 2021 ».

Tariq Syed, PDG de RVU, déclare : « Penguin Portals nous offre une opportunité passionnante pour élargir notre portefeuille de marques de comparaison et notre portée géographique. Avec une mission commune qui consiste à donner aux consommateurs les moyens de prendre les meilleures décisions, je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce que nous pouvons créer ensemble. Nous partageons des valeurs communes basées sur l’esprit d’équipe et l’éthique tout en gardant nos consommateurs au cœur de nos préoccupations. »

« Avec son fort héritage de marque et sa spécialisation sur l’assurance, Confused.com complète parfaitement l’expertise de Uswitch dans la catégorie des fournisseurs d’énergie, d’opérateurs télécom. Avec notre implantation réussie dans d’autres pays, nous avons la possibilité d’aider encore plus de consommateurs à trouver la bonne offre en rapport avec leurs besoins ».