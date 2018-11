Avec sa dernière solution de bridge financing, les fonds Nouvelles Energies, RGreen Invest dispose désormais de solutions de dette senior court terme venant compléter les solutions d’equity et de quasi equity de la gamme InfraGreen. RGreen Invest permet ainsi aux investisseurs institutionnels d’accompagner la transition énergétique à tous les stades de développement des projets.

Le financement est le moteur du développement de la filière de production d’énergie renouvelable et par conséquent de la transition énergétique et climatique. Les acteurs du secteur, les investisseurs institutionnels comme les législateurs en sont pleinement conscients. Les difficultés d’adéquation entre le financement et les différents stades d’évolution des projets ralentissent la mise en place du shift « vert » nécessaire à la lutte contre le changement climatique.

« Le financement est une réelle contrainte en matière de gestion des risques des projets et c’est aussi un gage de la rentabilité du secteur », déclare Nicolas Rochon, Président de RGreen Invest. « Aujourd’hui RGreen Invest est le seul acteur à proposer une palette complète de solutions de financement sur-mesure aux acteurs de la transition énergétique. Nos investisseurs bénéficient ainsi d’une gamme d’investissements leur permettant d’accompagner nos partenaires développeurs dans leur croissance tout en répondant à leurs exigences de rendement/risque. »

