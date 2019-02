Il s’agit d’une nouvelle ligne de financement obligataire de 1,5 millions d’euros sur 2 ans. Le programme développé par NW Joules consiste à déployer sur le territoire métropolitain et dans les DOM une première tranche de 32 systèmes de stockage d’électricité soit une capacité de 32 MW.

« Ce second investissement est un nouvel exemple de notre volonté d’accompagnement dans la durée des développeurs », déclare Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST. « Il nous parait fondamental pour un entrepreneur de garder son autonomie sur son projet, c’est pourquoi nous militons pour l’alignement des intérêts et le partage de la valeur en recherchant des partenariats de long terme. »

NW Joules conçoit des dispositifs de stockage électrique compacts et innovants. Sa R&D lui a permis de concevoir un équipement de stockage puissant (NWJ Box), capable de soutenir efficacement les besoins du réseau, mais aussi de pallier l’intermittence de la production d’électricité renouvelable. De la prospection foncière à l’obtention des autorisations de raccordement, NW Joules soutient les capacités de stockage des réseaux électriques, interconnectés ou non, en France métropolitaine et dans les DOM.

« L’appui de RGREEN INVEST nous permet d’œuvrer à travers nos projets pour une transition énergétique réelle et efficiente, en toute indépendance », précise Jean-Christophe Kerdelhué, Président fondateur du Groupe NW. « RGREEN INVEST nous a déjà accompagné sur des projets photovoltaïque et éolien avec stockage et aujourd’hui sur du stockage pur, une solution brevetée qui repose sur une technologie d’avant-garde et répond aux enjeux de durabilité énergétique et aux besoins du réseau et des territoires. »

Pour rappel, à travers les fonds NOUVELLES ENERGIES, RGREEN INVEST propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds NOUVELLES ENERGIES ont clôturé avec succès une première levée auprès d’investisseurs institutionnels à 124 millions d’euros en janvier 2019 avant un second millésime prévu dans le courant de l’année. Les fonds NOUVELLES ENERGIES ont d’ores et déjà procédé à des financements s’élevant à plus de 53 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.