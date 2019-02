« Cet investissement vise à soutenir les enjeux de cette filière afin de pouvoir construire de nouvelles solutions de financement adaptées à ce secteur clé de la transition écologique dans laquelle RGREEN INVEST s’implique de plus en plus. », déclare à cette occasion Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST.

Alliance Bio collecte et commercialise la production de nombreux agriculteurs dans le Lot et Garonne et le Gers, convaincu de l’importance d’une agriculture réfléchie, transparente et positive. La structure produit, stocke et conditionne des farines et des graines labellisées Agriculture Biologique à partir d’une cinquantaine d’exploitations agricoles partenaires. Son projet est d’améliorer encore ses pratiques à travers la mise en place prochaine de la biodynamie.

« Alliance Bio, c’est une équipe engagée autour de cette volonté de faire des produits alimentaires, ceux de notre terroir, cultivés dans notre région, de la meilleure des manières. », déclare Jean-Christophe Chassaigne, Président d’Alliance Bio. « Et nous partageons avec RGREEN INVEST ces valeurs de respect, de passion et d’authenticité. » précise-t-il.