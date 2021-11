Alors que le stockage d’énergie est une priorité essentielle pour le Royaume-Uni, quatre projets greenfield (en phase de construction) d’une capacité totale de 110 MW ont été acquis auprès de Arlington Energy, par le fonds INFRAGREEN IV qui a été clôturé en juin avec une capitalisation totale de 670 millions d’euros.

« Cette première incursion sur le marché britannique du stockage d’énergie nous conforte dans notre stratégie d’internationalisation. RGREEN INVEST a pour ambition de devenir un acteur européen reconnu sur ce marché. Le choix du Royaume-Uni est particulièrement significatif car le pays a fait du stockage d’énergie une pierre angulaire de sa transition accélérée vers les énergies renouvelables. » - Nicolas Rochon, fondateur et directeur général de RGREEN INVEST.

Détenus à 100% par INFRAGREEN IV via sa plateforme IPP dédiée, ces projets d’infrastructure ont été développés par Arlington Energy et leur construction sera gérée par la société britannique Battery Asset Management. Des pourparlers sont en cours avec plusieurs agrégateurs pour leur mise sur le marché et avec plusieurs fournisseurs de dette pour leur financement. Les quatre sites, situés à Chesterfield, Rochdale, Plymouth et East Sussex, devraient être opérationnels entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2022.