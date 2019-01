RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, clôture avec succès la levée de son fonds « Nouvelles Energies » à 124 millions d’euros, dépassant en 6 mois son objectif de levée de 100 millions d’euros.

Près d’une dizaine d’investisseurs institutionnels français ont souscrit à cette stratégie offrant un rendement net de 5% sur 2 ans.

« La recherche de financement pour l’amorçage des projets d’infrastructures vertes hors des circuits traditionnels reste soutenue en Europe et RGREEN INVEST dispose de l’expérience et de la capacité pour poursuivre l’accompagnement de ces projets tout au long de leur durée de vie à travers une gamme complète de solutions de financement », rappelle Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST. « Nous procèderons à une seconde levée au cours de l’année 2019 sur les fonds Nouvelles Energies comme annoncé l’an dernier, auprès d’investisseurs institutionnels désireux de participer activement à la transition énergétique tout en préservant un couple rendement/risque avantageux pour toutes les parties. »

Pour rappel, à travers les fonds Nouvelles Energies, RGREEN INVEST propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont permis de procéder aux premiers financements s’élevant déjà à près de 50 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.