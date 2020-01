Cette entreprise dynamique du Lot-et-Garonne développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques en France et à l’international depuis 12 ans. Sa stratégie de développement et d’acquisition lui permet d’assurer un développement conséquent. Elle est ainsi présente aujourd’hui dans 7 pays avec plus de 550 sites construits représentant une puissance installée cumulée de 575 MW. L’objectif visé d’ici à fin 2022 est de 1 GW.

18,7 MW de centrales photovoltaïques dans le Sud de la France

La vente du projet s’est réalisée au travers d’un appel d’offres opéré par Envinergy, cabinet de conseil en fusions, acquisitions et financements dédié aux énergies renouvelables, dans un contexte compétitif. Dans le cadre de cette transaction, les Groupes Mirova et Caisse des Dépôts ont été conseillés par Envinergy ainsi que par CLP-Cliperton, conseil juridique.

Par cette nouvelle acquisition, REDEN Solar poursuit le développement de son portefeuille photovoltaïque en France, qui dépasse désormais les 550 MW de projets en opération en France et à l’international.

« Nous sommes très heureux d’avoir acheté ces actifs de qualité aux Groupes Mirova et Caisse des Dépôts au terme d’un processus rapide et efficace. Dans le cadre de notre développement stratégique, nous avons l’ambition de poursuivre ce type d’acquisition dans les mois à venir », commente Thierry Carcel, Président de REDEN Solar.

Une stratégie d’acquisition qui s’intensifie pour répondre aux ambitions du groupe

« Nous avons l’ADN d’un développeur de projets et cette stratégie restera toujours centrale dans notre développement. Cependant, l’acquisition de centrales existantes nous permet d’accélérer le développement du groupe et d’optimiser notre structure d’exploitation et maintenance. En 2020, nous avons plus de 100MW d’acquisitions prévues, notamment en France et en Europe du Sud. » indique Thierry Carcel, président de REDEN Solar.

Depuis 2017, REDEN Solar complète son développement par le rachat de projets existants, principalement en France et dans le sud de l’Europe. REDEN Solar a fait plus de 70 MW d’acquisitions en 2019 (dont les 18,7MW annoncés), et prévoit plus de 100MW en 2020, en France et en Europe du Sud.

Le Groupe REDEN Solar connaît un développement soutenu et entend bien poursuivre notamment grâce à un pipeline de projets déjà bien engagés. L’objectif d’atteindre une capacité installée d’1GW d’ici la fin 2022 sera réalisé en restant concentré principalement sur les zones géographiques où le groupe est exposé à savoir la France, l’Espagne, le Portugal, le Chili, le Mexique et Porto Rico.