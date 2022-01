RED Electric, constructeur français du scooter électrique le plus vendu en France, annonce avoir finalisé fin 2021 auprès de ses actionnaires historiques (Celeste Management, A-Venture, différents Business angels et family offices) une nouvelle tranche d’augmentation de capital de 3 M€, qui porte à 15 M€ les fonds levés depuis sa création. Ces financements accompagnent le développement dynamique du Groupe qui vise à affirmer sa place parmi les leaders du marché attractif de la mobilité électrique urbaine en France et en Europe.

RED Electric, véritable pure player français du scooter électrique, est engagé dans une stratégie de croissance ambitieuse sur un marché en pleine mutation où la conversion du thermique en électrique ouvre une opportunité unique pour de nouveaux acteurs de conquérir d’importantes parts de marché. Déjà leader sur le marché BtoB, le Groupe va pénétrer le marché BtoC en lançant un nouveau scooter électrique, le Model E, aux caractéristiques techniques et technologiques sans équivalent sur le marché.

Déjà numéro 1 des ventes BtoB avec le PRO50, le modèle 100 % électrique le plus vendu en France

Lancé en 2018, le PRO50 a été conçu spécifiquement pour les professionnels de la livraison. Véritable bestseller, RED Electric en a déjà vendu quasiment 3 000 unités. La croissance des ventes de plus de +60 % en 2021 par rapport à 2020 propulse pour la 2ème année consécutive ce modèle en tête des ventes de scooters électriques pour le BtoB livraison en France et dans le top 5 toutes catégories confondues.

Plébiscité par les professionnels de la livraison du dernier kilomètre pour sa robustesse, son autonomie et son agilité, le PRO50 continue de séduire de nombreux clients ou distributeurs professionnels, comme Metro qui l’a intégré depuis 2021 à son catalogue et dans ses magasins et lance en 2022 la commercialisation en Belgique via sa filiale MAKRO.

Par ailleurs, le PRO50 a été retenu en 2021 par plusieurs acteurs de la livraison ultra-rapide de produits d’épicerie (en 10 ou 15 minutes) pour équiper les livreurs au fur et à mesure de leur expansion, ville par ville. Ces contrats majeurs viennent renforcer la pénétration sectorielle du Groupe et ouvrent la voie à de potentiels développements communs en Europe.

Après une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2021, RED ELECTRIC est confiant dans sa capacité à réaliser à nouveau une croissance marquée sur ce segment en 2022. En effet, le carnet de commandes à livrer pour l’année atteint près de 4 M€, un montant déjà supérieur au chiffre d’affaires de 2021 et de nombreuses négociations sont en cours, laissant le constructeur très confiant sur une nette croissance de ses ventes en 2022.

En 2022, RED ELECTRIC attaque le marché BtoC avec le MODEL E : un scooter électrique révolutionnaire

RED ELECTRIC entend dupliquer ce succès sur le marché BtoC et lancera en 2022 le scooter Model E pour accélérer la transition vers l’électrique d’un segment de marché encore en attente de solutions performantes.

Ce scooter au design unique, proche des Maxi scooters thermiques actuels (type Yamaha X-Max, Honda Forza), est le plus avancé technologiquement du marché. Sans compromis, il alliera puissance : jusqu’à 100 km/h, autonomie : jusqu’à 250 km, des technologies propriétaires innovantes et un cockpit intelligent.

Il sera décliné en 3 motorisations adressant tous les segments du marché (équivalent 50cc, 100cc et 125cc), le Model E répondra à l’ensemble des exigences de performance et de sécurité, sans rupture d’usage.

Le développement commercial est déjà engagé, reposant comme en BtoB sur une approche « multicanale » de ventes directes et indirectes.

RED ELECTRIC a déjà constitué un réseau de quasiment 100 concessionnaires indépendants partenaires et a noué un partenariat d’envergure avec le Groupe FNAC DARTY, le nouveau spécialiste de la mobilité électrique, afin d’adresser stratégiquement aussi bien les particuliers que les petites entreprises. Des segments « tactiques » tels que les flottes de free-floating ou les institutionnels sont eux adressés par la force de frappe commerciale du Groupe, avec une présence dans des salons professionnels ou en réponse à des appels d’offre.

La demande pour le Model E est déjà dynamique et prometteuse, RED ELECTRIC a déjà enregistré pour quasiment 1 M€ de précommandes auprès de particuliers et de contrats de flotte. Des négociations sont aussi en cours avec l’un des plus gros revendeurs de 2 roues au Royaume-Uni et des partenariats ont été initiés avec des forces de police municipale française.

Le Model E, un scooter MADE FRANCE

RED ELECTRIC est engagé dans la transition écologique et énergétique avec la volonté d’aller au-delà d’une simple réduction des émissions de CO2dans la mobilité.

Le Groupe a ainsi annoncé récemment son choix de relocaliser en France, courant 2022, toute la production de Model E effectuée actuellement en Asie. L’assemblage a été confié à l’équipementier CHASTAGNER dont la nouvelle usine de 4 000 m² au Mans devrait permettre d’atteindre à terme une capacité de production de 10 000 scooters par an.

L’impact carbone de ces Maxi Scooters MADE FRANCE sera ainsi considérablement réduit par une conception et un assemblage en circuit court, le plaçant de facto comme le véhicule français au meilleur ratio performance / impact environnemental.

Un marché porteur avec une accélération de la conversion vers l’électrique

Le succès attendu de cette nouvelle gamme va permettre au Groupe de basculer dans une nouvelle dimension et de jouer dans la cour des grands constructeurs au moment où la conversion électrique s’accélère soutenue notamment par des initiatives publiques afin de contrer le réchauffement climatique et de réduire les pollutions.

En effet, la réglementation évolue rapidement en faveur d’une mobilité urbaine électrique, notamment les bonus écologiques à l’achat qui pourront représenter jusqu’à 6 000€ pour le Model E, ainsi que la fin du stationnement gratuit des deux roues thermiques à Paris ou l’interdiction des livraisons en scooter thermique dans le centre-ville de Nantes.

Les tendances de consommation sont également favorables à la mobilité électrique dans les milieux urbains avec notamment l’essor des livraisons à domicile. On estime qu’à horizon 2026, le scooter électrique pourrait représenter 85 % des ventes de scooter contre 7 % en 2020.

Une ambition forte de conquête du marché européen

RED ELECTRIC ambitionne de devenir numéro 1 sur l’ensemble de ses marchés, au travers de cette gamme unique de 4 scooters polyvalents qui adresse l’ensemble des segments BtoB et BtoC de la mobilité 0 émission urbaine.

Déjà très bien positionné en France au regard du pipeline commercial du PRO50 et du déploiement à venir du Model E, le Groupe ambitionne une conquête du marché européen à moyen terme. En effet, au-delà de la France, RED ELECTRIC est sollicité par ses clients BtoB pour les accompagner sur d’autres géographies en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Italie, marchés parmi les plus dynamiques en matière de mobilité urbaine décarbonée.

Cette feuille de route dynamique, l’apport technologique, le succès reproductible du PRO50, la production relocalisée et le réseau unique de distribution multicanal, seront des atouts majeurs dans la réalisation de l’ambition de devenir le constructeur de scooters électriques numéro 1 en Europe.