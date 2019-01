Le projet « Les Villes Dorées » à Saint-Brieuc se caractérise par sa mixité d’usages et son caractère intergénérationnel.

Une programmation riche par sa mixité d’usages

REALITES HUB 5, le laboratoire d’innovation et de développement de grands projets urbains du Groupe REALITES, œuvre auprès des villes moyennes et métropoles pour une nouvelle offre territoriale créatrice de valeurs et levier d’attractivité et de développement économique.

C’est dans ce contexte que le Groupe a identifié à Saint-Brieuc, le foncier de l’ancienne Polyclinique du Littoral, site désaffecté depuis le départ de la Polyclinique en 2015.

Fin 2018, REALITES a convenu un accord avec le Groupe HGO, propriétaire du terrain, en vue de l’acquisition de la parcelle pour y développer un programme immobilier riche par sa mixité d’usages et son caractère intergénérationnel comprenant potentiellement :

Une résidence services personnes âgées et séniors HEURUS

Une maison médicale

Un établissement de formation

Une Résidence Etudiante

Des bureaux

Des commerces de proximité

Des logements variés pour des familles et de jeunes actifs

Contribuer au dynamisme de la ville de Saint-Brieuc

La ville de Saint-Brieuc est fortement engagée dans une politique de dynamisation à l’échelle de son territoire. Quatre objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) figurant dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vont dans ce sens :

Accueillir et intégrer de nouveaux habitants

Favoriser le dynamisme économique et commercial

Accompagner le développement des équipements et services

Promouvoir une qualité environnementale et paysagère en limitant l’étalement urbain

Saint-Brieuc est également la première des onze villes lauréates en Bretagne à avoir signé la convention du plan gouvernemental « Action Cœur de Ville » dont l’ambition est d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de conforter leur rôle de moteur de développement du territoire.

Principal garant de la mise en œuvre d’une police de l’urbanisme efficace sur le territoire communal, la ville de Saint Brieuc est un partenaire de premier plan pour REALITES qui souhaite s’appuyer sur ces objectifs. Les équipes de part et d’autre collaborent étroitement pour une conduite optimale du projet de revitalisation du site.

Le projet « Les Villes Dorées », sous la houlette de l’agence In Situ Architecture Culture(s) et Ville, sera emblématique et exemplaire d’une nouvelle façon de faire la ville. Il deviendra un pôle de vie, d’éducation, de santé et de développement économique, dans le respect de l’environnement et des dynamiques urbaines et sociales.

Saluant l’opportunité d’un tel projet, Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du Groupe REALIETS déclare : « A travers « Les Villes Dorées » de Saint-Brieuc, le Groupe REALITES concrétise une nouvelle fois son positionnement de partenaire du développement des territoires et engage pleinement l’ingénierie de ses filiales REALITES HUB 5, HEURUS, REALITES Life + et REALITES Promotion. Nous accordons une grande importance aux villes moyennes dans la chaîne de création de valeurs via nos métiers de maîtrise d’usage et maîtrise d’ouvrage. C’est donc naturellement que nos actions s’inscrivent dans le plan gouvernemental « Action Cœur de Ville ».