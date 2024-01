RDS, société de technologie médicale qui développe MultiSense®, une solution brevetée et connectée de monitorage patient à distance, annonce aujourd’hui que la MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français) rejoint son pool d’investisseurs avec un investissement de 1 million d’euros, portant à 14 millions d’euros le montant total des fonds levés par la start-up depuis sa création en 2020. L’assureur s’engage également à participer au tour de financement de série A de RDS, prévu pour 2024.

Les montants levés permettront à RDS de progresser vers le lancement commercial de son produit MultiSense, attendu pour début 2024. La levée de fonds de série A prévue en 2024 sera quant à elle destinée à soutenir la commercialisation de MultiSense en Europe, continuer à développer les produits de l’entreprise, lancer de nouveaux essais cliniques et enregistrer le produit auprès des autorités américaines, pour une arrivée aux États-Unis en 2025.

« Accueillir la MACSF - leader français des solutions d’assurance pour les professionnels de santé – parmi nos investisseurs, représente bien entendu un symbole fort pour RDS, » indique Elie Lobel, président de RDS. « Au-delà de l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, l’impact positif du déploiement de notre solution MultiSense se matérialise également en matière de RSE et de durabilité, en total alignement avec la politique d’investissement de la MACSF. »

« La MACSF est ravie de s’associer à RDS dans cette démarche novatrice qui vise à améliorer la qualité des soins tout en renforçant la sécurité des patients et en optimisant le temps médical. Cet investissement matérialise notre engagement en faveur de la transformation des pratiques médicales pour offrir une prise en charge toujours plus performante et adaptée aux besoins de chacun, » ajoute le Dr Thierry Houselstein, directeur médical de la MACSF.

MultiSense est un dispositif de monitorage patient à distance, qui offre aux professionnels de santé une solution globale, multiparamétrique et de haute précision, pour surveiller en continu les paramètres physiologiques des patients à l’hôpital ou à domicile. La solution combine un patch connecté avec une plateforme cloud et des services d’accompagnement associés. La première version du produit permet de mesurer en continu six paramètres clés : la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température cutanée ainsi que le niveau d’activité et la posture des patients. La solution est protégée par plus de 20 brevets. Elle est réutilisable après nettoyage et reconditionnement, dans un esprit de durabilité et de minimisation de l’empreinte carbone. MultiSense est notamment destiné à faciliter la mise en place de protocoles d’hospitalisation « courts », permettant de réduire les durées moyennes de séjour à l’hôpital, de sécuriser la sortie d’hospitalisation et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Le marché mondial du monitorage patient à distance pesait environ 53,6 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel moyen de 26,7% prévu pour la période 2022-2027. RDS évolue au sein de ce marché dans un contexte très favorable, porté par la généralisation des protocoles d’hospitalisations « courts », l’ouverture progressive des solutions de surveillance médicale à distance au remboursement et les fortes tensions en matière de ressources hospitalières.