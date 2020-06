Après cinq opérations en 2019, RAISE Impact, au travers de son fonds France 2i, finalise trois prises de participation dont les négociations ont été menées lors du confinement et annonce aujourd’hui la première d’entre elles : nextProtein. Convaincu de la résilience des entreprises à impact face à la crise sanitaire et économique sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19, RAISE Impact finalise des discussions engagées depuis plusieurs semaines. Parce qu’elles placent l’humain, l’environnement et l’équité sociale au cœur de leurs stratégies, les entreprises à impact portent un modèle de société durable et équitable, particulièrement pertinent dans le monde d’après-crise du Covid-19.

RAISE Impact s’engage aux côtés de nextProtein

Fondée en 2015 par Syrine Chaalala et Mohamed Gastli, nextProtein a spécialisé son activité dans l’élevage de larves d’insectes qu’elle transforme en composants dédiés à l’alimentation animale, mais également en engrais biologique et naturel pour l’agriculture. Créée pour aider à lutter contre la pénurie des ressources, l’entreprise utilise ces protéines d’insectes comme matière première à destination principalement des acteurs de l’aquaculture et de l’alimentation animale. Les fondateurs souhaitent apporter des solutions durables à trois enjeux sociétaux : la croissance démographique, le gaspillage alimentaire et l’empreinte environnementale.

nextProtein réalise aujourd’hui une levée de fonds de 10,2M€ auprès de plusieurs co- investisseurs, parmi lesquels le consortium d’investisseurs Blue Ocean Partners (incluant Telos Impact et France 2i, géré par RAISE Impact), et Althelia (au travers de son fonds Sustainable Ocean), pour permettre le passage à l’échelle industrielle à travers l’agrandissement de son site actuel et la construction d’une nouvelle usine pour atteindre une surface de 10 000 m2.

« Répondre à des macro-tendances de cette envergure exige un engagement d’ampleur égale de notre part. Pour tenir cette promesse, nextProtein se doit d’être à la pointe de l’innovation dans le domaine des fermes d’intérieur, verticales et durables, tout en réunissant les profils les plus brillants pour faire avancer le progrès. Le soutien de nos investisseurs, parmi lesquels RAISE Impact, nous permettra de le faire. » commente Mohamed Gastli, co-fondateur de nextProtein.

« Nous sommes convaincus qu’il est de notre mission, en tant qu’investisseurs, de soutenir les femmes et les hommes qui portent une vision positive de notre environnement, et qui mettent leur énergie au service de la construction d’un monde plus équitable. Nous sommes d’autant plus fiers de réaliser cet investissement dans le contexte actuel. Cette crise du Covid- 19 révèle la résilience des entreprises à impact qui allient utilité et sens, en adressant des besoins réels, structurants et de long terme. nextProtein incarne un modèle économique plus durable dont nous avons besoin. La production de protéines d’insectes représente une alternative à la production de protéines animales ayant un fort impact sur l’environnement. nextProtein est susceptible de provoquer un changement systémique dans son secteur et nous sommes là pour l‘accompagner dans cette voie. » ajoutent Aglaé Touchard-Le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de RAISE Impact.