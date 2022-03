Quilvest Capital Partners annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans Les Secrets de Loly, la marque de référence en France sur le marché des produits capillaires naturels premium pour cheveux texturés. La présidente et fondatrice de la marque, Kelly Massol, conserve la majorité du capital. Le montant de la transaction n’est pas rendu public.

Fondé en 2009 par Kelly Massol, Les Secrets de Loly, conçoit et commercialise des produits capillaires haut de gamme (shampoings, après-shampoings, soins et produits coiffants), à base d’ingrédients naturels, spécifiquement développés pour les cheveux texturés (ondulés, bouclés, frisés et crépus). Porté par la qualité de ses produits et la force de sa marque, le groupe a crû de manière exceptionnelle au cours de ces dernières années et s’est établi aujourd’hui comme la marque leader en France sur son marché.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé ces dernières années avec les équipes Les Secrets de Loly. Nous comptons désormais ouvrir une nouvelle phase de croissance, notamment portée vers l’international » déclare Kelly Massol, présidente et fondatrice de la marque Les Secrets de Loly. « Au cours des derniers mois, nous avons cherché le partenaire financier le plus adapté à notre stratégie de développement. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de qualité, notre choix s’est porté sur Quilvest qui nous a convaincus, tant par son profil de fonds international que par son approche bienveillante, une valeur clé pour notre groupe ».

Le plan stratégique mise sur l’accélération du développement commercial grâce à un élargissement de la gamme de produits (bio, homme, enfant, etc.) et à l’ouverture de nouveaux canaux de distributions tant en France qu’à l’international. Quilvest entend appuyer cette croissance, notamment en faisant bénéficier la société de la force de son réseau international.

« Nous avons été séduits par la vision de Kelly Massol et sommes très heureux de nous associer avec elle et ses équipes aujourd’hui. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les accompagner dans un nouveau cycle de croissance et de les aider à faire de la marque Les Secrets de Loly la référence sur le segment des cheveux texturés en France et dans le monde », déclare Hichem Hadjoudj, Principal chez Quilvest Capital Partners.