Quidol, leader du divertissement live sur Mobile en France

Inspiré des grands rendez-vous de divertissement et se positionnant comme un nouveau media, Quidol a développé des émissions interactives, quotidiennes et en direct pour proposer à tous et à toute heure de la culture, de la comédie et du cash !

L’application Quidol (disponible sur Apple iOS & Google Android) vient de souffler sa 1ère bougie. Un démarrage particulièrement réussi avec 1 million d’euros sur l’exercice 2018, 300 000 téléchargements et 10% de croissance des engagements par mois. Un succès dû en grande partie à la complémentarité de son équipe fondatrice, composée d’experts de la communication et du digital. Le modèle de Quidol repose sur un modèle mixte qui lui a permis d’être rentable dès l’été 2018 :

BtoB : Co-branding, sponsoring & Licence en marque blanche

BtoC : Achats in-app

Le media Quidol et sa plateforme ont su convaincre des grands groupes français tels que La Fnac, La Française des Jeux, M6, RMC, Webedia, Peugeot et Carrefour, confirmant ainsi un véritable appel du marché pour ce type de solution.

Quidol lève 1 million d’euros pour développer sa chaine mobile

Pour accompagner sa forte croissance et réussir sa levée de fonds, Quidol s’appuit sur l’expertise d’Anaxago, plateforme d’equity crowdfunding, qui permet à des investisseurs privés et professionnels d’investir en capital au sein de start-ups prometteuses.

« Tous les indicateurs sont au vert et nous sommes ravis de cette première année d’existence qui s’accompagne d’une levée de fonds d’1 million d’euros. Ce financement via notre partenaire financier Anaxago va permettre à Quidol d’accélérer et de massifier sa position sur le marché », se réjouit Sergine Dupuy, fondatrice et présidente de Quidol.

« Nous sommes très heureux d’avoir permis aux investisseurs d’Anaxago d’investir dans l’aventure Quidol ! Dans un univers des médias en pleine mutation et avec des majors qui sont nombreux à s’être essayé au divertissement live sur mobile ; Quidol prouve, en à peine un an, par la qualité de son équipe et de sa technologie, être en pole position pour occuper cet espace de marché », indique François Carbone, président d’Anaxago.