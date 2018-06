Une manière de répondre à cette question consiste à comparer la part du commerce extérieur dans le produit intérieur brut (PIB) de différents pays. Une autre manière consiste à regarder la part de ces exportations destinées au marché américain. Notre « graphique de la semaine » tient compte de ces deux éléments, et montre que le Mexique et le Canada sont certainement les pays les plus exposés. Et, contrairement à ce que l’administration Trump semble penser, le commerce n’est pas un jeu à somme nulle. Quand une nation subit des pertes dues à des tensions commerciales, ses voisins aussi. Dans le cas de l’Amérique du Nord, il s’agit des États-Unis. En essayant de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et en détruisant l’ordre commercial mondial fondé sur des règles, l’administration Trump sème déjà beaucoup d’incertitude. Si cela continue, l’Amérique du Nord dans son ensemble pourrait être la grande perdante de cette stratégie, surtout si le reste du monde continue de défendre les règles commerciales pour lesquelles les États-Unis ont longtemps pris fait et cause.

Sources : World Trade Organization (WTO), Deutsche Asset Management Investment GmbH, au 31 décembre 2016.