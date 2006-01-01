Alors que nous abordons la seconde moitié de l’année 2025, l’environnement de marché s’annonce marqué par une volatilité dictée par les gros titres, une croissance économique stable quoique en ralentissement, et une inflation persistante. Dans ce contexte, les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale devraient s’intensifier, portées par la résilience de l’économie et amplifiées par des pressions politiques croissantes. Dans un tel environnement, les actifs obligataires apparaissent bien positionnés pour offrir des rendements attractifs, tirant parti à la fois de niveaux de rendement convaincants et d’un possible soutien lié à la duration. À court terme, les investisseurs ont tout intérêt à privilégier la qualité, faire preuve de sélectivité et rester suffisamment flexibles pour s’adapter à l’évolution des dynamiques de politique monétaire. À mesure que les baisses de taux deviennent plus probables, les obligations de qualité et à duration plus longue - en particulier celles de catégorie investissement et certains segments titrisés - pourraient surperformer sur une base ajustée du risque.

L’économie américaine a fait preuve d’une résilience remarquable cette année, malgré un contexte d’incertitude persistante. Si les indicateurs dits « qualitatifs » se sont affaiblis, les données concrètes sur l’emploi et les dépenses des ménages demeurent solides, même si une modération de la demande et du marché de l’emploi est attendue cet été. Alors que les marchés font face à des vents contraires liés aux droits de douane et à l’incertitude géopolitique, plusieurs facteurs porteurs pourraient émerger, notamment des accords commerciaux, un budget fédéral adopté, des mesures de déréglementation et d’éventuelles baisses de taux de la Fed. Si les fondamentaux restent robustes, la volatilité à court terme pourrait constituer une opportunité d’investissement.

En Europe, des politiques économiques proactives ont permis une croissance supérieure aux attentes consensuelles, soutenant ainsi les marchés financiers de la région. Cette dynamique a renforcé la confiance et permis à l’euro de s’apprécier de 6 % face au dollar, et ce malgré une baisse de 50 points de base décidée par la BCE, alors que la Fed, elle, maintenait ses taux inchangés. Les marchés obligataires européens devraient continuer de surperformer, les indicateurs de croissance américains laissant présager un affaiblissement.

Dans ce contexte, il est essentiel pour les investisseurs de s’ancrer dans l’analyse des fondamentaux économiques, plutôt que de réagir aux titres de presse quotidiens. Après l’élargissement des spreads survenu à la suite de la Journée de la Libération, il aurait été tentant de réduire son exposition au risque, une décision qui se serait avérée mal avisée, les écarts s’étant rapidement resserrés pour revenir à des niveaux proches de ceux d’avant cette date. Dans un environnement aussi incertain, les marchés obligataires conservent une solide capacité à générer des résultats favorables, tous segments confondus. Les investisseurs devront continuer de privilégier la qualité, faire preuve de discernement et conserver l’agilité nécessaire pour s’ajuster à l’évolution des politiques économiques.