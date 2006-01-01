La Chine s’impose à nouveau comme acteur incontournable.

Après plusieurs années difficiles, marquées par une volatilité élevée et une prime de risque en hausse, les marchés actions chinois connaissent un spectaculaire rebond en 2025. La Bourse de Hong Kong a déjà progressé de près de 30 % depuis le début de l’année, tandis que Shanghai enregistre une hausse de 16 %. Un retour en force qui ravive l’appétit des investisseurs, séduits par la dynamique retrouvée de l’innovation remise sur le devant de la scène par DeepSeek et confirmée à plusieurs occasions depuis.

Des épargnants chinois de retour en force

L’un des facteurs clés de cette embellie réside dans la participation accrue des épargnants locaux. Longtemps attendue, cette mobilisation est stimulée par l’évolution du système de retraite vers une forme de capitalisation et par la chute des rendements sans risque. Dans un contexte de faibles alternatives, de nombreux ménages chinois se tournent désormais vers les actions, donnant un souffle nouveau aux marchés.

Une économie qui s’adapte aux tensions internationales

Malgré les tensions commerciales persistantes avec les États-Unis et certaines barrières tarifaires, la Chine a réussi à rediriger une partie de ses exportations vers d’autres régions stratégiques comme l’Asie du Sud-Est ou le Moyen-Orient. Cette diversification a permis à l’économie de rester résiliente et d’afficher une solidité inattendue.

Innovation et secteurs stratégiques en plein essor

La dynamique chinoise s’appuie également sur un rythme d’innovation soutenu. Les géants de la tech, tels qu’Alibaba, Baidu, Tencent ou Xiaomi, enregistrent des performances spectaculaires : +32 % pour Baidu, +70 % pour Tencent, +200 % pour Xiaomi et +75 % pour Alibaba depuis janvier.

Xiaomi, par exemple, après avoir conquis le marché du smartphone, s’apprête à lancer une gamme de véhicules électriques compétitifs, avec des ambitions internationales dès 2026 et une arrivée en Europe prévue pour 2027. Tencent semble lui particulièrement bien positionné pour déployer des agents IA au sein de ses différentes plateformes et ainsi améliorer la productivité de ses clients.

Les investissements massifs dans l’intelligence artificielle, les puces électroniques et les batteries solides confirment la volonté de Pékin de renforcer son autonomie technologique et stratégique. Le secteur des batteries est dominé par CATL, qui fournit environ un tiers des volumes mondiaux et poursuit son expansion dans le stockage d’énergie au-delà du seul marché des véhicules électriques.

D’autres domaines stratégiques connaissent également une forte accélération : l’éolien, le solaire, les centres de données et surtout la robotisation. La Chine vise la production de plus de 10 000 robots humanoïdes en 2025, soit près de la moitié de la production mondiale. Des acteurs comme Sanhua Intelligent Controls, coté à Hong Kong et Shanghai, s’imposent déjà comme des leaders dans les technologies liées à l’automatisation industrielle.

Une prime de risque élevée, mais des perspectives durables

Si l’usage massif de l’effet de levier par les investisseurs chinois constitue un risque à surveiller, le contexte actuel offre un rendement réel des actions en nette progression. La prime de risque sur les marchés chinois reste l’une des plus hautes au monde, renforçant leur attractivité.

Parallèlement, Pékin poursuit ses efforts de relance, en soutenant certains secteurs stratégiques et en cherchant à encadrer les excès de production qui pesaient sur la rentabilité. Des mesures de réforme et de rationalisation visant à stabiliser le climat économique et à améliorer la compétitivité des entreprises sont ainsi en cours de déploiement.

Une place incontournable dans le paysage mondial

La montée en puissance de la Chine dans les technologies de pointe, combinée à sa stratégie de dédollarisation et à ses ouvertures diplomatiques vers l’Inde, l’Asie centrale ou le Moyen-Orient, confirme son rôle croissant sur la scène mondiale.

Après des années de méfiance, les investisseurs internationaux comme domestiques redécouvrent un marché longtemps délaissé, mais désormais porteur d’un potentiel de croissance et d’innovation difficiles à ignorer.