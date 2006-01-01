En l’absence de données officielles sur l’emploi, alors que des inquiétudes persistent quant à l’impact des droits de douane sur l’inflation, les actions ont reculé par rapport à leurs sommets historiques, la Fed ayant tempéré les attentes d’un cycle d’assouplissement prolongé la semaine dernière. Toutefois, une amélioration progressive des indicateurs alternatifs de l’emploi pourrait renforcer l’idée d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt cette année. Si l’inflation reste sous contrôle, un assouplissement supplémentaire en l’absence de récession, combiné à la résilience des bénéfices, devrait continuer de soutenir les actifs à risque, notamment dans les secteurs cycliques et sensibles aux taux, y compris les petites capitalisations.

La semaine dernière, les investisseurs ont perçu la réticence de la Fed à abaisser les taux en décembre comme étant plus restrictive que prévu, compte tenu de la récente faiblesse du marché du travail et de sa priorité affichée en matière d’emploi. Ce changement de ton a considérablement affecté les actifs sensibles aux taux, tels que les petites capitalisations, qui ont reculé par rapport à leurs sommets historiques, parallèlement à une hausse des taux à court terme.

Bien que le Comité considère les pressions inflationnistes liées aux droits de douane comme ponctuelles, une récente étude révèle qu’environ 20 % de ces droits sont répercutés sur les consommateurs. La persistance des inquiétudes concernant l’impact des droits de douane sur l’inflation a consolidé la position prudente de la Fed, limitant sa volonté d’accentuer l’assouplissement.

La Fed demeure néanmoins focalisée sur la dynamique du marché du travail, bien que l’absence de données officielles sur l’emploi lors de la fermeture partielle du gouvernement complique son appréciation. Même si la plupart des indicateurs alternatifs ne signalent aucun risque de récession, l’augmentation récente des licenciements, selon l’enquête Challenger, souligne la fragilité du marché du travail et la nécessité de le soutenir. Les investisseurs se réjouiraient certainement d’une nouvelle baisse des taux cette année pour renforcer l’emploi, à condition que l’inflation soit contenue.

Bien que l’incertitude persiste, les petites capitalisations ont réussi à maintenir leur position face au S&P 500, ce qui indique que le sentiment reste optimiste, même si les risques existent toujours et érodent la confiance. En l’absence d’une détérioration significative du marché du travail ou des dépenses de consommation, la croissance régulière des bénéfices ainsi qu’une politique budgétaire et monétaire favorable devraient continuer de jouer un rôle clé dans la performance des actifs à risque, en particulier dans les secteurs cycliques et sensibles aux taux.