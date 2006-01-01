Le groupe de luxe Hermès a annoncé mercredi avoir maintenu ses prévisions à moyen terme. Cette confirmation fait suite à un deuxième trimestre 2025 où le chiffre d’affaires s’est avéré conforme aux attentes des analystes (+9% à taux de changes constants). Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,3 milliards d’euros (41,4% des ventes), en hausse de 6 %.

Comparativement à d’autres entreprises du secteur, il est à souligner la robustesse du modèle groupe, qui affiche une croissance bénéficiaire trimestre après trimestre ainsi qu’une marge opérationnelle supérieure à 40 % pour la 9ᵉ année consécutive.

Ceci est le signe d’un pricing power intact (les sacs Birkin continuent de se vendre à 10.000€) et d’une discipline sur les coûts. Sa dynamique géographique est également équilibrée avec des croissances à deux chiffres au Japon (+16 %), Amériques (+12 %), Europe hors France (+13 %). Son bilan reste solide avec une trésorerie nette supérieure à 10 Mds € et un endettement net quasi nul, ce qui offre une grande flexibilité stratégique.

A noter toutefois que ses divisions Parfums & Beauté et Horlogerie sont en repli respectivement de -4% et de -8% ; preuve que la diversification au-delà du cuir reste plus volatile. Dans l’ensemble, Hermès affiche encore une croissance de qualité et un profil financier sans équivalent dans le luxe. La combinaison d’un cash-flow excédentaire et d’une clientèle ultra-fidèle renforce sa valeur défensive.