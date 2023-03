Ganter Construction & Interiors GmbH (GCI), entreprise experte en design d’intérieur haut de gamme et aménagement de magasins, détenue à 100% par Mutares SE & Co. KGaA depuis 2021, vient de céder sa filiale française au groupe Malvaux. La société, basée à Saint-Nazaire, se concentre principalement sur l’agencement des intérieurs de navires de croisière ainsi que sur leur mobilier et accessoires.

Forte de son équipe expérimentée et de son savoir-faire technique d’excellence sur les projets de finition intérieure de navires de croisière et sur des projets résidentiels commerciaux, la société a généré un chiffre d’affaires d’environ 5,5 millions d’euros en 2022.

Depuis plus de 8 ans, l’entreprise a construit une relation de long terme avec son principal client, les chantiers navals de Saint-Nazaire notamment grâce à ses livrables de qualité. Cette cession au groupe Malvaux devrait permettre la continuité du développement de l’activité de construction navale.

« Nous sommes très heureux du développement encourageant de Ganter. Cette cession est une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise qui vise à se concentrer sur ses compétences clés : délivrer des projets d’aménagement haut de gamme dans les secteurs du retail, commerce B2B et du résidentiel. », commente Johannes Laumann, CIO de Mutares.