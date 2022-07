radprax est un groupe allemand de premier plan dans le domaine de la santé, spécialisé dans l’imagerie diagnostique, basé à Wuppertal (Allemagne) et disposant de 13 sites en Rhénaniedu-Nord-Westphalie. Le groupe radprax gère des centres de soins médicaux (MVZ) et un hôpital. Les centres de soins médicaux (MVZ) de radprax Group offrent des services dans les domaines de la radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de la cardiologie ainsi que de la radiologie interventionnelle et de la médecine préventive. L’hôpital de Plettenberg complète le spectre médical avec les domaines spécialisés dans la chirurgie, dans la gastro-entérologie et dans la gériatrie.

Avec un héritage datant de 80 ans, radprax emploie plus de 90 médecins et 950 professionnels et combine l’utilisation de technologies médicales de pointe ainsi qu’une culture unique centrée sur les patients. Après la signature de la transaction, radprax fera partie de Quartz Healthcare et l’Allemagne deviendra le pays le plus important de la plateforme en cours d’expansion. Nous sommes convaincus que l’expertise de radprax renforcera notre plateforme ainsi quenotre stratégie médicale et nous aidera à fournir des soins de haute qualité à nos patients, grâce à une technologie de pointe et à notre approche locale de la prestation de soins médicaux.

Cette transaction fera de Quartz Healthcare l’un des plus grands acteurs de l’imagerie diagnostique en Allemagne. radprax est très complémentaire à Quartz Healthcare en Bavière, Allemagne et correspond à nos objectifs stratégiques visant à étendre ses activités en Allemagne sur 7 clusters régionaux. Suite à cette transaction, notre groupe exploitera 26 sites d’imagerie diagnostique en Allemagne et intégrera plus de 1 200 professionnels. Dans le cadre de l’accord, Quartz Healthcare promouvra certains des principaux cadres de radprax pour travailler sur des projets du groupe et accélérer notre expansion, reflétant ainsi la force des capacités et d’expérience réussis de radprax.

Andreas Martin, co-fondateur de radprax, a déclaré : « Avec Quartz Healthcare, nous avons trouvé un partenaire solide et professionnel qui offre la sécurité financière permettant de créer un environnement dans lequel nos employés de radprax peuvent continuer à se développer. L’expertise et l’envergure combinées de Quartz Healthcare permettront de renforcer et d’améliorer les services offerts à nos patients. Ensemble, les nouvelles idées pourront être développées, accélérées et financées. Au nom de l’ensemble des actionnaires, nous tenons à remercier tous nos collègues de radprax non médicaux et médicaux pour leur dynamisme, leur énergie, leur engagement et leur focus constant sur les patients. »

Dr Christian Le Dorze, Président de Quartz Healthcare, a dit : « En radprax, nous avons trouvé un partenaire qui partage nos valeurs : qualité médicale, personnes, patients et technologie. Cette acquisition nous permet d’accélérer notre stratégie de croissance et d’élargir notre plateforme allemande. radprax offre une position de leader sur le marché allemand et une extension de notre force dans la gestion médicale. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de radprax dans la fourniture de soins de la plus haute qualité à nos patients. »

André Hoppen, directeur général de radprax, a commenté : « Cette transaction permettra à radprax d’accélérer son développement en établissant des partenariats avec des hôpitaux et en s’associant à des opérateurs de radiologie, de médecine nucléaire et de radiothérapie partageant les mêmes idées. Notre approche et nos ambitions en matière de qualité médicale resteront inchangées et Quartz Healthcare partagent notre engagement en faveur d’une qualité de soins sans compromis. »

Lincoln (M&A), Deloitte (finance et fiscalité) et Seufert Law LLP (legal) agissent en tant que conseillers auprès de Quartz Healthcare. WTG (financial) et OrthKluth (legal) agissent en tant que conseillers à radprax.