Quarkslab, deeptech française spécialisée dans les technologies de protection des logiciels annonce la finalisation d’un tour de table de 5 millions d’euros auprès d’Ace Management et de son fonds cybersécurité Brienne III. Cette levée de fonds a pour objectif d’accélérer la commercialisation de ses produits logiciel ainsi que son développement à l’international.

Quarkslab, spécialiste de l’offensif – défensif au service de la sécurité des applications

Fondée en 2011 par Fred Raynal, Quarkslab est une entreprise deeptech spécialiste de la protection des logiciels et des données. Son savoir-faire, mondialement reconnu et primé à de nombreuses fois (Gartner, OTAN, PwC, BNP…), se caractérise par une approche innovante combinant des techniques offensives et défensives. Ses produits Epona, protection des logiciels et des données, et Irma, orchestrateur pour l’analyse de logiciels malveillants, sont aujourd’hui utilisés par de grands groupes des secteurs IoT, bancaires, défenses et médias entre autres ainsi que par des institutions en France et à l’étranger, parmi les plus exigeantes.

Quarkslab se distingue également par son laboratoire de sécurité, certifié par l’ANSSI. Ses experts passent 80 % de leur temps à rechercher des failles et des attaques, à imaginer de nouvelles techniques de protection et à combiner ces deux approches. Cette démarche est la garantie que les produits de Quarkslab ont toujours un temps d’avance et redonnent l’avantage à la défense.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de transposer les réponses à leurs besoins dans ses produits. Ce cercle vertueux permet d’être non seulement en phase constante avec le marché, mais surtout en avance sur l’état de l’art.

Une levée de fonds pour accélérer la croissance et renforcer le positionnement de Quarkslab

Cette levée de fonds permet en premier lieu à Quarkslab de consolider sa croissance portée par l’augmentation des besoins en sécurité de l’Internet des Objets, des nouveaux systèmes de paiement, de la numérisation de l’industrie ou encore des applications mobiles. Elle donne aussi à l’entreprise les moyens de renforcer son positionnement de tiers de confiance capable de traiter les besoins les plus élevés en apportant des solutions simples à utiliser et efficaces contre les attaques.

Cette opération constitue également un soutien de poids au financement de la R&D et au renforcement de l’expertise de ses équipes, fers de lance de l’entreprise depuis le début de l’activité d’éditeur de logiciel de Quarkslab.

« Profitable, Quarkslab s’autofinance depuis 8 ans. Le choix d’Ace Management est stratégique puisqu’il s’agit d’un partenaire de confiance, gestionnaire du fonds français de référence dans le domaine de la cybersécurité et adossé au groupe d’envergure internationale Tikehau Capital », évoque Fred Raynal, CEO de Quarkslab. « Ace Management renforce nos fondations et notre implantation en France, en nous donnant les moyens financiers d’accéder à de nouveaux marchés afin d’augmenter notre croissance et notre notoriété en tant qu’éditeur de logiciels. Nous avons déjà amorcé notre internationalisation, avec des implantations à Singapour, au Japon ou en Argentine. Ce qui nous manquait c’était les ressources financières pour accélérer notre déploiement commercial international. Ce tour de table de 5 millions d’euros répond à ce besoin, pour viser plus loin. »

Quentin Besnard, en charge de cet investissement pour Ace Management ajoute : « Quarkslab est déjà une société bien installée dans le paysage de la cybersécurité française et reconnue pour son très haut niveau d’expertise. Capitalisant sur son savoir-faire unique, cette société a su développer des technologies de confiance avec une offre produit logiciel pertinente (Irma et Epona) qui nous parait avoir un très beau potentiel de croissance. Nous sommes très fiers d’accompagner leur projet ambitieux d’accélération du déploiement de leurs produits en France et à l’international »