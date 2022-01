Parmi les conférenciers externes de renom figuraient Pavan Sukhdev, CEO fondateur de GST et Bruce Friedrich, cofondateur et directeur exécutif du Good Food Institute (GFI).

Pavan Sukhdev, CEO fondateur de GST : « Le terme ‘’ESG’’ est utilisé fréquemment, et l’est de plus en plus. Le terme « impact » est bien sûr au cœur de l’ESG. Aujourd’hui, nous sommes dans la situation où nous pouvons réellement mesurer les impacts d’une entreprise en termes économiques. C’est un énorme pas en avant dans le monde de l’ESG et je crois que c’est la prochaine évolution de l’ESG »

Bruce Friedrich, co-fondateur et directeur exécutif du Good Food Institute (GFI) : « Les gouvernements se soucient énormément du changement climatique et les investisseurs soutiennent toutes sortes de projets liés au changement climatique : véhicules électriques, énergie nucléaire, etc. Le secteur de l’alimentation mondiale est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et en ce moment, elle fait beaucoup de mal au climat, à la biodiversité et à la santé mondiale. Les gouvernements et les investisseurs doivent faire évoluer la façon dont les aliments sont fabriqués. Et ce sera bon pour le climat, pour la biodiversité et nous pourrons nous débarrasser des antibiotiques et des antimicrobiens dans les aliments, et ainsi diminuer le risque de la prochaine pandémie. »

Olivier Mariée, CEO de CPR AM : « Nous avons su combiner des solutions qui donnent un retour positif pour le client et un impact positif sur la société. Nous voulons continuer à innover sur ces sujets. Et nous voulons être votre ‘Impact Thematic Partner’ à l’avenir. »

Vafa Ahmadi, Head of Global Thematic Equities chez CPR AM : « L’impact est devenu un sujet majeur dans l’industrie de l’investissement grâce à l’alignement des intérêts entre les détenteurs d’actifs et les gérants d’actifs d’une part, et à la prise de conscience croissante de la nécessité de faire du bien à notre environnement et à notre société d’autre part. Et cette tendance l’a fait progresser. Chez CPR Asset Management, nous sommes très heureux d’être déjà un acteur très important dans ce domaine. »

Bastien Drut, Responsable de la Macro Stratégie Thématique chez CPR AM : « Chez CPR, nous pensons qu’il est possible de profiter des mégatendances de l’investissement thématique. En particulier, nous devons examiner 3 choses. Tout d’abord, où sont les mégatendances dans leur cycle de développement ? Deuxièmement, quelle sera l’ampleur des dépenses associées aux mégatendances ? Et troisièmement, dans quelle mesure est-il possible de construire un univers d’investissement associé aux mégatendances ? C’est ce que vous découvrirez dans notre livre blanc sur l’allocation thématique. »