Lancée à l’occasion du Congrès des Notaires en mai dernier, Quai des Notaires est la plateforme qui digitalise les dossiers et révolutionne le processus notarial. Patrick Mc Namara, notaire, est à l’initiative de cette solution qui automatise les démarches administratives, pour répondre aux nouvelles attentes des particuliers et permettre au notaire de se recentrer sur son cœur de métier.

Le notaire, le particulier et l’agent immobilier peuvent, dès maintenant, créer et traiter un dossier de vente immobilière sur la plateforme Quai des Notaires.

Dans une étude notariale, la préparation d’un dossier de vente nécessite 3 heures de saisie en moyenne, et un délai d’environ 3 semaines afin d’obtenir toutes les pièces constitutives auprès de tous les organismes. Ainsi, les premiers utilisateurs-notaires de la plateforme constatent que la durée de saisie est réduite à 10 minutes et le délai de collecte est ramené à 24/48h, soit un délai quinze fois plus rapide pour le notaire, le particulier et l’agent immobilier

Avec cette levée de fonds, Quai des Notaires structure son équipe dirigeante et annonce l’arrivée de Matthieu Cévaër, Directeur des opérations et de Clémence Alexandre, Directrice de la communication et du digital. Ce tour de table permet également d’accélérer le développement commercial et d’élargir l’offre. Aujourd’hui, Quai des Notaires traite les dossiers de vente immobilière et lance en décembre les dossiers de succession. Début 2019, la gestion du droit des affaires et des parts sociales seront également disponibles.