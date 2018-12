L’éditeur parisien, spécialisé dans la gestion de l’information produit, confirme son envol avec un premier tour de table de 2,5 millions d’euros. Jusqu’alors financée en fonds propres, l’entreprise a réussi en moins de 5 ans à valider un business model disruptif fondé sur le SaaS et à fidéliser une clientèle prestigieuse issue de secteurs variés comme Auchan Retail, Club Med, Berluti, Etam, Miele, etc.

La solution PIM (Product Information Manager) de Quable répond aux enjeux de maîtrise des données Produit qui alimentent les offres des marques sur tous leurs canaux de vente : e-commerce, marketplaces, apps, catalogue PDF ou papier…

Cette levée intervient au moment où les premiers tests du PIM de Quable sur les marchés internationaux valident une forte appétence. Fraichement revenues de leur French Tech Tour aux Etats Unis et en Espagne, avec BPI et Business France, les équipes de Quable entendent continuer à explorer de nouveaux marchés pour être prêtes à accélérer à horizon d’un an et demi.

Pour Quable, cette levée de fonds permettra tout d’abord de conforter l’avance technologique de son modèle SaaS en mode plug and play. Avec la volonté de rendre l’usage toujours plus simple, Quable poursuit ses recherches pour pousser encore plus loin l’agilité et l’intelligence de la data au cœur de sa solution, notamment au travers de nouvelles intégrations avec des pépites de l’écosystème SaaS.

Le deuxième axe de développement que vient épauler cette levée est celui de l’accélération commerciale à travers le renforcement du réseau de partenaires intégrateurs de Quable. L’objectif consiste à consolider le programme de sélection et de certification de ces intégrateurs pour qu’ils puissent transmettre aux utilisateurs le meilleur des fonctionnalités et de l’expertise métier de Quable.

« L’entrée au capital de SaaS Partners et des Entrepreneurs Réunis est un signal très fort pour nous. La confiance de ces entrepreneurs du retail, de l’e-commerce et des technologies en mode SaaS, nous honore. Ces fonds vont nous permettre de renforcer notre positionnement comme acteur incontournable de la vente omnicanale et d’une expérience client réussie. » se réjouit François-Emmanuel Lamellière, CEO de Quable.

« Nous sommes ravis de prendre part à la belle aventure de Quable. Acteur innovant en SaaS sur le secteur porteur de la donnée produit, Quable a su construire un modèle efficace au service de ses clients et est parvenu aujourd’hui à un tournant très prometteur de son développement technologique et commercial », confie Bertrand Fredenucci, de SaaS Partners.