Deux ans et demi après son lancement en France, Qonto, la néobanque des entreprises et des indépendants, annonce avoir levé le montant record de 104 millions d’euros supplémentaires lors d’un tour de table incluant deux nouveaux investisseurs internationaux :

Tencent, le géant tech d’origine chinoise (Tencent a développé des services à succès comme WeChat et a également investi dans des entreprises technologiques mondiales).

DST Global, un des investisseurs mondiaux les plus reconnus dans les nouvelles technologies, dont le portefeuille inclut des participations au capital d’entreprises comme Facebook, WhatsApp, Airbnb, Spotify, Alibaba, Meituan, Klarna et Nubank.

Les investisseurs historiques que sont Valar, co-fondé par Peter Thiel (fondateur de PayPal), et Alven, leader du capital risque en France, ont également participé à ce tour de table.

Deux business angels experts de la fintech complètent cette Série C : Taavet Hinrikus (fondateur et président de TransferWise) et Ingo Uytdehaage (CFO de Adyen)

Qonto a ainsi levé 136 millions d’euros depuis sa création en avril 2016.

Qonto apporte aux entrepreneurs et chefs d’entreprise l’expérience bancaire qu’ils méritent

L’ambition est claire : construire le meilleur service bancaire pour les petites et moyennes entreprises grâce à la technologie et au design. Qonto leur fournit un compte courant et des outils de gestion financière 100% en ligne et mobiles, une interface claire et moderne, un service client réactif, le tout à un tarif transparent et juste.

Depuis son lancement commercial en juillet 2017, Qonto a déjà séduit plus de 65 000 PME en France, Italie, Espagne et Allemagne. Au dernier trimestre, Qonto a vu le nombre de ses clients doubler sur ces trois derniers marchés ouverts en 2019. Au total, le volume de transactions géré par Qonto a dépassé les 10 milliards d’euros en 2019. L’année 2019 a également vu Qonto multiplier par quatre son chiffre d’affaires par rapport à 2018.

Objectifs de la levée de fonds : accélérer la croissance et obtenir un agrément d’établissement de crédit pour devenir une véritable banque européenne en 2020

Cette levée de fonds permettra à Qonto de conforter sa position de leader sur le marché français, tout en accélérant sa croissance dans les trois marchés lancés en 2019 (Italie, Espagne et Allemagne). Ces fonds accompagneront Qonto dans la conquête de nouveaux clients tout en soutenant le développement du produit, en le rendant notamment plus adapté aux spécificités locales des différents marchés. Ces ambitions devront, de fait, s’accompagner d’un plan de recrutement. Ce nouveau financement permettra à Qonto de renforcer ses équipes qui passeront de 200 à 300 collaborateurs d’ici un an.

Ces fonds seront également consacrés à des investissements technologiques pour proposer les meilleurs services aux PME (moyens de de paiement, simplification de la comptabilité, outils collaboratifs pour les équipes). Qonto était la première néobanque BtoB française à obtenir son agrément d’établissement de paiement en juin 2018 et a construit et mis en place sa propre plateforme bancaire (Core Banking System). Elle ambitionne maintenant d’obtenir un agrément d’établissement de crédit d’ici la fin de l’année pour devenir une banque et offrir de nouveaux services à ses clients.

« Qonto réinvente la banque pour les professionnels et comble un vide sur le marché des PME et des indépendants. Nous sommes heureux de soutenir Steve, Alexandre et leurs équipes pour qu’ils puissent continuer à fluidifier et simplifier l’expérience bancaire des entrepreneurs en Europe, pour leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : développer leur entreprise » commente Danying Ma, directrice des investissements chez Tencent.

« Qonto utilise la technologie pour transformer les frustrations générées par l’expérience bancaire des PME en un avantage compétitif. Nous sommes heureux de soutenir Alexandre, Steve et leurs équipes et de les accompagner dans la construction d’un champion européen », indique Tom Stafford, managing partner de DST Global.

« Après avoir participé à la phase d’amorçage en 2016, nous sommes ravis d’investir de nouveau pour accompagner Qonto dans sa croissance. Au cours des trois dernières années, nous avons été continuellement impressionnés par les ambitions et le talent de l’équipe de Qonto. Ils ont lancé un service exceptionnel qui propose une superbe expérience BtoB. Nous sommes fiers de les aider à devenir le futur leader européen ! » révèle James Fitzgerald, founding partner chez Valar.

« C’est un honneur pour nous que d’être soutenus par des investisseurs d’envergure internationale, qui ont accompagné des entreprises à succès et qui ont révolutionné leurs industries. Être entouré par deux entrepreneurs experts qui ont transformé des entreprises européennes en géants mondiaux est une opportunité extraordinaire. Nous avons toutes les cartes en main pour réaliser nos ambitions, accélérer notre croissance et devenir le meilleur service bancaire pour les PME européennes », concluent Alexandre Prot et Steve Anavi, co-fondateurs de Qonto.