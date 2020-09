Pour porter ses ambitions de développement international, Qobuz, aujourd’hui présent dans 12 pays, renforce également son organisation managériale avec la mise en place d’une nouvelle direction et le lancement d’un vaste plan de recrutement.

10 millions d’euros pour booster l’offre Qobuz et accélérer le développement à l’international

Pionnier du son haute qualité, Qobuz se distingue par son expérience musicale haut de gamme basée sur l’excellence de la qualité sonore et la production de contenus éditoriaux originaux et uniques. Le service est aujourd’hui accessible dans 12 pays – en France, où il est né, ainsi qu’aux États-Unis où il a ouvert une filiale en 2019.

Le service français clôture son dernier exercice fiscal avec une croissance de plus de 45 % et poursuit aujourd’hui un important plan de développement. Pour soutenir les ambitions de la marque en matière d’offre, de R&D, de recrutement de talents et de partenariats stratégiques, en plus de l’accompagner dans son expansion mondiale, ses actionnaires historiques, la société Nabuboto et le Groupe Québecor lui ont renouvelé leur confiance au travers d’une levée de fonds de 10 millions d’euros. Celle-ci succède à une précédente augmentation de capital de 12 millions d’euros en août 2019.

Une organisation managériale renforcée pour porter les ambitions de Qobuz

Pour accompagner ce développement, Qobuz constitue une nouvelle équipe managériale et lance un plan de recrutement inédit dans l’histoire de l’entreprise. Ainsi, Georges Fornay, spécialiste du secteur de l’entertainment, notamment à l’origine du développement et du succès de la PlayStation sur les marchés français et suisse, est nommé Directeur Général Délégué.

À ses côtés, Céline Gallon rejoint Qobuz au poste de Chief People Officer. Un nouveau rôle pour cette femme aguerrie au conseil stratégique et à la conduite du changement. Enfin, Raphaël Awóṣéyìn, qui occupe depuis plus d’un an le poste de Head of Quality Assurance au sein de Qobuz est nommé Chief Customer Officer. D’autres recrutements majeurs sont d’ores et déjà prévus d’ici la fin de l’année.

“Nous sommes très fiers de cette nouvelle levée de fonds auprès de nos actionnaires historiques, qui témoigne de leur confiance dans notre modèle. Cette fin d’année s’annonce riche de projets exaltants pour Qobuz. Nous sommes également très heureux de l’arrivée de Georges Fornay, Céline Gallon et d’autres professionnels expérimentés qui ont à cœur de porter les ambitions de notre marque. Nous sommes prêts à accélérer notre présence internationale pour proposer une offre unique à celles et ceux qui ne transigent pas avec la qualité musicale.”, déclare Denis Thébaud, Président Directeur Général de Qobuz.