Qilibri, la start-up spécialisée dans le bien-être par l’alimentation lancée il y a un peu plus d’un an, vient de conclure un premier tour de table de 2,9 millions d’euros auprès de Day One Partners, Financière Saint James (family office de Michaël Benabou, cofondateur de Vente-Privée), Guibor (family office de Dominique Romano), DN Capital Seed Fund, ainsi que des Business Angels.

Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer sa croissance, développer de nouveaux produits et services pour ses clients et de renforcer ses équipes en triplant ses effectifs sur les 12 prochains mois.

“Maintenant vient le temps de la croissance”

Qilibri propose une solution de rééquilibrage alimentaire via des programmes sur-mesures, comprenant la livraison de l’intégralité de l’alimentation et l’accompagnement individuel par un diététicien qui permettent aux utilisateurs d’atteindre leurs objectifs bien-être (perte de poids, maintien en forme) de manière simple et durable.

La société est née de l’ambition de ses fondateurs, Antoine Chabassol et Bastien Moreau, de développer une marque forte qui fait la différence sur le secteur ultra concurrentiel de la minceur et plus particulièrement des rééquilibrages alimentaires en se concentrant pleinement sur l’excellence de l’expérience client.

Chose suffisamment rare pour être mentionnée, la croissance et le modèle sain de la société auraient pu lui permettre de se développer en auto-financement. Néanmoins, compte tenu de sa forte traction initiale (Qilibri livre déjà plus de 70,000 repas par mois), les fondateurs ont choisi de lever des fonds pour accélérer leur croissance.

« Dès notre première année, nous avons montré que nous pouvions construire une expérience radicalement différente sur un marché théoriquement saturé. Maintenant vient le temps de la croissance. Day One Partners et tous nos investisseurs partagent pleinement cette vision et possèdent une vaste expérience de conseils et de soutien, nous sommes heureux et fiers de les voir rejoindre l’aventure à nos côtés. » complètent Bastien Moreau et Antoine Chabassol.

« C’est avec plaisir, fierté et sans la moindre hésitation que nous investissons aujourd’hui dans Qilibri. La philosophie de Day One est de miser essentiellement sur la qualité de l’équipe et sa capacité à créer de la valeur. Antoine Chabassol et Bastien Moreau nous ont prouvé qu’ils avaient les aptitudes entrepreneuriales propres aux grandes constructions : ambition, résilience, pragmatisme, créativité, écoute et éthique. Nous les accompagnerons avec implication, bienveillance et exigence pour aller ensemble au plus haut niveau. » confirme Michel de Guilhermier, co-fondateur de Day One Partners.

Qilibri a été fondée par Antoine Chabassol et Bastien Moreau, deux entrepreneurs confirmés au parcours complémentaires : Antoine est le fondateur de Label Box, revendue à Lagardère après 5 ans de développement et 2 levées de fonds. Bastien Moreau a développé pendant 6 ans Jumia, la première licorne africaine à entrer en bourse au NYSE.