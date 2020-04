Qarnot computing, société à impact environnemental, est pionnière dans le monde dans la récupération de la chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer écologiquement des bâtiments et de l’eau.

Des succès commerciaux et technologiques

Cette nouvelle levée de fonds intervient dans un contexte d’activité commerciale intense, à l’image du chiffre d’affaires de Qarnot, qui double chaque année depuis deux ans.

2018 et 2019 avaient vu une importante accélération de l’activité et des ambitions écologiques de Qarnot :

après deux ans de R&D intense, lancement, au Palais de la découverte, de la chaudière numérique QB•1 permettant de produire de l’eau chaude avec des ordinateurs ; premières unités vendues en France et en Finlande

installation du premier site de calcul intensif de la co-entreprise ScaleMax avec le groupe Casino, pour chauffer écologiquement des entrepôts et réserves de magasins

accélération significative dans le rendu d’animation 3D, avec entre autres, la signature d’un contrat majeur avec Illumination Mac Guff (Universal Pictures)

Qarnot est le seul fournisseur cloud à servir les trois grandes banques françaises : BNP Paribas, Société générale, Natixis

près de 1000 foyers chauffés par Qarnot dans le logement social, dont notamment le premier bâtiment neuf au monde chauffé par des ordinateurs (Bordeaux - Gironde Habitat - 346 QH•1)

partenariat entre Qarnot et l’Institut des Sciences du Calcul et des Données (Paris 6) pour un projet de recherche sur la préservation du patrimoine historique et culturel.

Investissement et synergies commerciales

Les nouveaux investisseurs ont été sélectionnés pour leur capacité à accompagner Qarnot dans son développement commercial :

Banque des territoires - Caisse des dépôts : créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle propose des solutions de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales, des entreprises innovantes et des professions juridiques.

Engie Rassembleurs d’Énergies : fonds d’investissement à impact du groupe Engie, qui soutient des solutions énergétiques innovantes à fort impact environnemental et social, notamment pour la transition zéro carbone. Le fonds gère un portefeuille de 20 sociétés actives sur quatre continents.

A/O Proptech : A/O PropTech est le plus grand fonds de Venture Capital en Europe dédié à la transformation de l’immobilier (250M€). A/O PropTech soutient notamment les entreprises technologiques proposant des solutions innovantes à fort impact environnemental dans l’immobilier et la construction.

Groupe Casino : acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France, avec lequel Qarnot fonde en décembre 2018 la joint venture ScaleMax visant à proposer du HPC vert et souverain, logé dans les espaces disponibles d’entrepôts et réserves des magasins du Groupe.

Objectif : devenir le leader européen du calcul haute-performance

Ces 6 millions d’euros vont permettre à Qarnot de devenir le leader européen du HPC, grâce à une accélération de sa croissance et une diversification de ses clients. L’offre de calcul Qarnot reposera sur son infrastructure distribuée, économique, écologique et souveraine, en poursuivant l’installation de radiateurs-ordinateurs QH•1 (bâtiments), chaudières numériques QB•1 (eau) et racks de calcul QS•1 (entrepôts).

Dans le même temps, la R&D interne sera consolidée pour préserver l’avance technologique de la société.

Ces objectifs pourront être atteints avec un plan de recrutement ambitieux, en particulier dans les domaines informatique et commercial.

Paul Benoit, co-fondateur et Président de Qarnot computing se réjouit de cette nouvelle étape : « Cette levée de fonds va nous permettre de franchir un nouveau cap et d’accélérer notre croissance autour de notre gamme de produits et services déjà reconnus et demandés. » Il ajoute : « Nos nouveaux investisseurs partagent la vision de Qarnot, en misant sur les secteurs très stratégiques du calcul haute performance et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Nous avons hâte de travailler ensemble, avec les mêmes valeurs et la même envie ! »