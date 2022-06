Le gérant d’actifs, qui gère aujourd’hui EUR 3 milliards pour le compte de grands clients institutionnels européens, ambitionne la création de nouveaux fonds dès 2023 afin d’atteindre EUR 500 millions sous gestion à horizon 2025 pour son pôle Immobilier, qui compte déjà 2 OPPCI (Foncière Quaero I et Educatio, récemment labellisé ISR).

Alexandre Renault occupe désormais, le poste de Responsable de l’Asset Management Immobilier sous la direction de Jérôme Dulon, Directeur de l’Asset Management au sein du pôle immobilier. Il aura pour mission le déploiement des stratégies de valorisation sur l’ensemble du patrimoine sous gestion tant sur les actifs de bureaux, que sur l’immobilier d’enseignement.

Alexandre Renault compte plus de 16 ans d’expérience dans l’immobilier. Il commence sa carrière en 2006 en tant que commercial dans le secteur tertiaire chez Arthur Loyd puis rejoint Foncia Entreprise, où il devient directeur d’agence.Il s’oriente par la suite vers la gestion d’actifs immobiliers, en passant notamment chez LFPI REIM puis Perial Asset Management, où il est en charge de la gestion d’un portefeuille d’actifs immobiliers en France et en Europe (Allemagne et Pays-Bas). Alexandre Renault a fait des études de Lettres Modernes à l’Institut Catholique de Paris et de Communication à l’IICP.

Margaux Cugura intègre QUAERO CAPITAL en tant que Fund Manager Immobilier sous la responsabilité d’Olivier Lutz, Head of Real Estate. Elle sera chargée du suivi financier et administratif des deux OPPCI sous gestion, de l’analyse et de la structuration des investissements. Elle supervisera également la création de nouveaux fonds, dès 2023.

Elle a occupé, depuis 2017, le poste d’auditrice au sein du pôle Real Estate de la société PwC où elle était en charge de missions d’audit légal pour le compte de sociétés immobilières. Margaux Cugura est diplômée d’un Master Audit - Contrôle de Gestion de l’IÉSEG School of Management.