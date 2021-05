Plus particulièrement, l’accompagnement des entreprises sur les enjeux de la gestion de crise et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, sujet majeur dans un contexte de sortie de crise. Le cabinet développera également de nouvelles offres de services en matière de conseil en stratégie achats RSE et renforcera son empreinte dans la gestion de la supply chain.

Fort de son réseau mondial de quatre millions de fournisseurs dans 70 pays, JAGGAER est pionnier sur la gestion des solutions de dépenses. L’entité JAGGAER Advisory s’était démarquée en 2017 par l’achat de BravoSolution, un cabinet de conseil reconnu en Europe pour son expertise sur les enjeux de gestion des achats. Une acquisition qui lui a permis de se constituer une équipe de collaborateurs expérimentés dans le domaine de l’amélioration de la performance achat et supply chain.

PwC France et Maghreb accueillera dès le 3 mai les collaborateurs de JAGGAER Advisory. Avec cette opération, le cabinet confirme son positionnement d’acteur incontournable dans la transformation stratégique de la fonction achats, et plus précisément les domaines de la supply chain, des achats, de la relation avec les fournisseurs, des systèmes d’exploitation, de l’ingénierie et de la maintenance. Il renforce notamment son accompagnement auprès des entreprises face aux enjeux liés à la transition écologique et à la digitalisation des opérations, principaux leviers de transformation du secteur.

Pour Isabelle Carradine, Associée spécialiste de la transformation des achats chez PwC France et Maghreb, « Nous sommes fiers d’accueillir l’équipe de JAGGAER Advisory. La reprise de ses activités permet au cabinet d’étendre son expertise dans le domaine de la stratégie achats et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, notamment en réponse aux enjeux cruciaux de sécurité qui se sont accélérés pendant la pandémie. PwC renforce également son accompagnement en matière de stratégie achats RSE qui figure parmi les priorités de nos clients aujourd’hui ».

Jim Bureau, Président JAGGAER, précise « En tant que leader en technologie source-to-pay, nous continuerons à nous concentrer sur l’apport de valeur et d’intelligence aux acheteurs et aux fournisseurs par le biais de notre réseau mondial en constante expansion. Nous sommes ravis de céder nos activités françaises de conseil à des mains aussi compétentes que celles de PwC ».