Provepharm Life Solutions annonce aujourd’hui le rachat d’Apollo Pharmaceuticals USA Inc. (Floride), société basée aux Etats-Unis spécialisée dans la commercialisation de produits injectables stériles pour le milieu hospitalier. Les activités d’Apollo Pharmaceuticals USA Inc. seront fusionnées à celles de la filiale américaine du groupe Provepharm, en Pennsylvanie. Les termes financiers de l’accord ne seront pas dévoilés.

Cette acquisition stratégique renforce le positionnement de Provepharm sur le territoire américain, avec notamment l’élargissement de son portefeuille de produits, qui va intégrer dans un premier temps les quatre produits enregistrés d’Apollo. Cette opération permettra également à Provepharm de se concentrer sur ses activités commerciales dédiées aux hôpitaux et de lancer son portefeuille produits sur le marché. Provepharm se veut proche de ses clients pour mieux adapter ses produits et services à leurs attentes.

Les ventes générées grâce à cette transaction permettront au groupe de poursuivre le développement de son portefeuille, principalement axé sur les produits hospitaliers à revitaliser, par le biais de croissance interne et d’acquisitions externes. Le marché mondial des produits injectables stériles hospitaliers devrait croître à un CAGR de 7 % (taux de croissance annuel moyen) d’ici 2024.

Apollo Pharmaceuticals USA Inc. est une société pharmaceutique familiale possédant une expertise éprouvée dans le développement, la production et la distribution de produits injectables stériles. Avec son équipe commerciale expérimentée, son réseau existant de partenaires de production au niveau mondial et son approche centrée sur le client, la société apporte un savoir-faire commercial avéré et la garantie d’un approvisionnement constant et fiable de ses produits sur le marché américain.

« Nous sommes très heureux de cette acquisition qui est en ligne avec notre stratégie Horizon 2025. Cette opération sera un accélérateur de croissance, nous permettant d’atteindre plus rapidement nos objectifs aux Etats-Unis », déclare Michel Féraud, Directeur Général de Provepharm Life Solutions. « Nous confirmons notre volonté de nous renforcer à l’international. »

« Apollo Pharmaceuticals est une plateforme idéale pour notre déploiement commercial aux Etats-Unis », souligne Christian Neumann, Président de Provepharm Inc. « Nous allons pouvoir augmenter la part de nos ventes en direct et continuer de développer notre activité sur ce territoire. »

Dans le cadre de ce rachat, le personnel d’Apollo Pharmaceuticals USA Inc. sera intégré au sein de Provepharm Life Solutions. Plusieurs embauches sont prévues pour renforcer les équipes en place sur les sites français et américains dès le premier trimestre 2021.

« Nous sommes ravis de l’acquisition d’Apollo Pharmaceuticals USA par Provepharm », déclare Samir Acharya, Président d’Apollo et de SteriMax. « Provepharm a une stratégie claire pour les États-Unis, qui consiste à augmenter les ventes de nos produits et développer notre pipeline de projets. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit et nous savons que notre équipe, nos partenaires mondiaux et nos clients seront entre de bonnes mains sous la direction de Provepharm. Cette transaction nous permet de concentrer nos efforts stratégiques au Canada, où SteriMax, qui fournit des produits injectables stériles, connait l’une des croissances les plus fortes et les plus rapides du pays. »

Dans le cadre de cette transaction, Bourne Partners était le conseiller juridique exclusif d’Apollo Pharmaceuticals USA Inc.

Provepharm a été accompagné par Scheppard & Mullin pour le conseil légal et par EY pour le conseil financier.