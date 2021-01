Points principaux sur l’acquisition :

Augmenter significativement l’offre client grâce à un réseau de partenaires premium.

Cette acquisition de nature transformationnelle permet à Protolabs d’augmenter la proposition de valeur aux clients afin de les servir de manière plus globale.

Un montant total de 280 millions de dollars sera financé par les liquidités et les capitaux propres à la clôture, et un montant conditionnel différé allant jusqu’à 50 millions de dollars.

L’acquisition de 3D Hubs devrait accélérer le taux de croissance des revenus de Protolabs et avoir un effet légèrement dilutif sur le bénéfice par action non conforme aux PCGR en 2021.

La transaction devrait être conclue d’ici la fin janvier, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Proto Labs, Inc., un leader technologique mondial de la fabrication numérique, a conclu un accord définitif pour acquérir 3D Hubs, Inc. ("3D Hubs"), une plate-forme de fabrication en ligne qui fournit aux ingénieurs un accès à la demande à un réseau mondial d’environ 240 partenaires de fabrication de premier plan. La transaction permet de créer l’offre digitale de fabrication de pièces sur mesure la plus complète au monde, permettant à Protolabs, grâce à ce réseau de partenaires, d’acquérir de nouvelles capacités jusqu’alors en dehors de son champ d’expertise, dans des impératifs de tarification et de délais encore plus exigeants.

« L’acquisition de 3D Hubs permet à Protolabs de disposer d’une plate-forme pour faire évoluer notre modèle de service afin d’offrir une flexibilité de fabrication sans précédent à nos clients », a déclaré Rob Bodor, actuel vice-président et directeur général de Protolabs pour les Amériques et futur Président et CEO. « Nos organisations combinées fourniront au marché une solution de fabrication numérique de pointe pour répondre à leurs besoins, de l’idée au prototype jusqu’à la production complète et l’utilisation de la pièce finale. Ensemble, nous pouvons répondre à presque tous les besoins de fabrication sur mesure tout au long du cycle de vie du produit ».

Fondée en 2013, 3D Hubs a facilité la production de plus de 6 millions de pièces et de produits personnalisés grâce à sa plateforme numérique. 3D Hubs fournit à ses clients un retour d’information instantané sur les prix et la conception ; et les commandes des clients sont exécutées par des partenaires de fabrication reconnus, soigneusement sélectionnés, dans plus de 20 pays dans le monde, offrant une vaste capacité de fabrication, et un large éventail de capacités de fabrication, le tout à des niveaux de prix compétitifs.

« Toute l’équipe de 3D Hubs est ravie de rejoindre Protolabs et de continuer à révolutionner l’industrie manufacturière par l’innovation. Chez 3D Hubs, notre objectif est de donner aux entreprises les moyens de créer des produits révolutionnaires grâce à l’efficacité et à la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Protolabs nous aidera à faire avancer cette mission », a déclaré Bram de Zwart, co-fondateur et CEO de 3D Hubs.

« La culture d’entreprise de 3D Hubs vit et respire au rythme effréné de l’ingénierie et de l’innovation ; notre équipe est enjouée de s’associer à Protolabs pour construire la meilleure solution de fabrication sur mesure imaginable » affirme Brian Garret, cofondateur et CPO de 3D Hubs.

Selon les termes de l’accord, la contrepartie de 280 millions de dollars sera financée par 130 millions de dollars en cash et 150 millions de dollars en actions ordinaires de Protolabs. Une contrepartie supplémentaire de 50 millions de dollars est payable sous réserve d’objectifs de performance sur deux ans après la clôture, financée à hauteur de 50 % en espèces et de 50 % en actions ordinaires de Protolabs. Protolabs a également mis en place un système de primes sur objectifs pour les employés de 3D Hubs en fonction de la réalisation des objectifs de performance financière et de maintien en poste des employés.

Protolabs prévoit que l’acquisition de 3D Hubs accélérera le taux de croissance de ses revenus et aura un effet légèrement dilutif sur les bénéfices par action non-GAAP en 2021. Les revenus de 3D Hubs pour 2020 sont estimés à 25 millions de dollars et la société a connu un taux de croissance annuel moyen de plus de 200 % depuis 2017. La transaction devrait être conclue d’ici la fin janvier, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

« L’acquisition de 3D Hubs s’inscrit dans l’évolution continue de Protolabs en tant que leader de la fabrication numérique, répondant à un nombre croissant de besoins de nos clients », a déclaré Vicki Holt, directrice générale de Protolabs. « Les services de fabrication internes de Protolabs, à la pointe de la technologie, combinés au réseau mondial de partenaires de fabrication de premier ordre de 3D Hubs, apporteront la plus grande valeur à nos clients pour les années à venir ».