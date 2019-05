Les actionnaires historiques de Proprioo dont GFC, Rocket Internet et Picus Capital participent à ce financement

Moins d’un an après son dernier tour de table, Proprioo, acteur innovant du secteur Immobilier qui répond aux exigences d’une nouvelle génération de propriétaires, annonce une nouvelle levée de fonds de 20 millions d’euros réalisée auprès de ses actionnaires historiques, dont GFC, Rocket Internet et Picus Capital, qui permettra d’accélérer son développement. Créée en 2016, Proprioo propose la commission la plus faible du marché à 1,99% du prix de vente et une palette d’outils technologiques développés en interne mis au service des consultants, qui permettent à l’entreprise de raccourcir les cycles entre chaque étape du process immobilier.

« Réparer » le secteur de l’immobilier en s’imposant d’ici 2 ans comme l’acteur leader dans les 40 premières villes de France

Cette levée de fonds va permettre à Proprioo d’accélérer son développement en France et de poursuivre son déploiement dans les 40 villes françaises qui représentent 50% des parts de marché du secteur de l’immobilier en France.

Pour cela, Proprioo renforce ses équipes et prévoit de recruter en CDI 200 nouveaux talents au cours des deux prochaines années, dont 100 en Ile-de-France. Proprioo fait en effet du recrutement et de la formation de ses consultants en immobilier l’une de ses priorités : l’entreprise souhaite revaloriser l’image de la profession en leur apportant une sécurité professionnelle. Cela est rendu possible en partie grâce au développement de la Proprioo Academy, un centre de formation spécialisé pour consultants, que cette levée de fonds permettra de poursuivre.

Pour Simon Primack, CEO et co-fondateur de Proprioo : « Le soutien de nos investisseurs depuis le début de l’aventure Proprioo nous permet d’envisager sereinement l’avenir et notre ambition de devenir un acteur incontournable du secteur immobilier en atteignant d’ici 2 ans un volume de vente avoisinant le milliard d’euros. Si les bouleversements créés par l’émergence de l’économie digitale ont permis de réinventer les modèles traditionnels en supprimant les frictions et en fluidifiant l’expérience des clients et des consommateurs, l’immobilier demeure l’un des derniers secteurs à n’avoir pas encore entamé sa révolution. Notre vision c’est de “réparer” le secteur de l’immobilier en rassurant les propriétaires qui voient les prix augmenter depuis 15 ans sans que le montant de la commission ne change. »

Nouveau chef de file du mouvement de la PropTech en France

Ce financement va également permettre à Proprioo de continuer à innover pour proposer toujours plus de services et d’outils à ses clients et ses consultants sur le terrain.

Le positionnement ultra compétitif de l’entreprise est en effet rendu possible grâce aux outils et services technologiques développés en interne et qui permettent d’automatiser la plupart des tâches à faible valeur ajoutée auxquelles se consacrent les agents immobiliers traditionnels. Ces solutions permettent aux agents de Proprioo de consacrer plus de temps à leurs clients et remettre l’humain au cœur du métier.

La méthode d’estimation de Proprioo s’appuie ainsi sur une technologie qui détermine un prix de vente précis et juste au bénéfice d’une vente efficace. Proprioo peut ainsi se prévaloir d’un ratio de performance trois fois supérieur à celui d’une agence classique.

Un outil de “matching” permet par ailleurs aux consultants d’identifier, au sein de la base acheteur, les potentiels acquéreurs d’un bien. Grâce à cette technologie, ils peuvent très rapidement leur garantir l’exclusivité de la visite.

Proprioo apporte enfin un soin particulier à la personnalisation de ses offres, chaque client bénéficiant ainsi d’un accès privé à son Compte client qui lui permet de suivre la transaction en direct et de piloter son agenda.

Pour Henri Pagnon, CEO et co-fondateur de Proprioo : « Grâce à la palette de services et d’outils technologiques que nous avons développés en interne, Proprioo est capable de proposer un service plus efficace et performant que les acteurs historiques du secteur mais aussi un cadre de travail plus intéressant aux agents. C’est cette culture digitale qui fait notre différence et nous positionne comme les chefs de file français du mouvement de la ‘PropTech’ qui compte déjà quelques ‘licornes’ à l’étranger. »

Pour Hugues de Braucourt, Partner chez Global Founders Capital (GFC), investisseur historique de Proprioo : « Présents depuis le début de l’aventure, nous croyons dans le modèle de Proprioo qui représente l’immobilier de demain. C’est pour cela que nous avons souhaité leur renouveler notre confiance. Proprioo répond en effet aux grandes exigences des acheteurs et des vendeurs d’aujourd’hui, avec une attente toujours plus forte en termes de transparence, de technologies et de prix justes. Nous sommes persuadés que Proprioo et son modèle sont en passe de devenir leader en France dans les 5 prochaines années »