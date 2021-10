Fortino Capital vend Sigma Conso à Prophix, société du portefeuille de Hg

Prophix, leader mondial dans l’édition des logiciels de Corporate Performance Management (CPM), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’éditeur belge Sigma Conso, fournisseur de logiciels et de services CPM, avec une expertise reconnue dans le processus de clôture financière des groupes, la planification et l’analyse financières.

Prophix a acquis Sigma Conso auprès de Fortino Capital, une société d’investissement européenne spécialisée dans les logiciels SaaS B2B. Cette acquisition permet à Prophix d’enrichir son offre avec la technologie de Sigma Conso, avec pour objectif ultime une intégration des solutions. De la même manière, les collaborateurs de Sigma Conso rejoignent Prophix.

En tant qu’éditeur innovant de solutions CPM dans le cloud et leader sur ce marché, Prophix permet aux entreprises de taille moyenne, dans de nombreux secteurs d’activité à travers le monde, d’améliorer leur reporting financier, tout en modernisant et en rationalisant leur processus de budgétisation. Ces entreprises obtiennent un retour sur investissement significatif grâce à une clôture financière plus rapide, une diminution du risque d’erreurs lors du processus budgétaire et la capacité à faire des prévisions de manière plus agile. L’intégration des solutions de clôture financière de Sigma Conso avec le logiciel CPM de Prophix dans le cloud apportera aux clients des fonctionnalités de consolidation et de reporting puissantes et flexibles, qui répondent aux besoins les plus complexes en matière d’audit, tout en renforçant l’accès de Prophix aux principaux marchés européens et asiatiques.

"Ce partenariat illustre parfaitement le concept selon lequel le tout est plus grand que la somme des parties", a déclaré Alok Ajmera, Président et CEO de Prophix. "L’ajout de la technologie et des ressources de Sigma Conso enrichit les fonctionnalités de consolidation de Prophix tout en étendant notre portée géographique. De la même façon, Sigma Conso profite du classement de Prophix, fournisseur leader de logiciels CPM dans le cloud, avec plus de 1700 clients actifs dans le monde, un taux de fidélisation parmi les plus élevés du secteur et le meilleur NPS client de sa catégorie."

Dominique Galloy, CEO de Sigma Conso, a déclaré : "C’est une annonce prometteuse pour notre équipe. Prophix et Sigma Conso partagent la même culture, un sens aigu du service client et la volonté de développer les meilleurs logiciels. Nous sommes impatients de rejoindre la famille Prophix, c’est une formidable opportunité pour nous."

En 2020, Fortino Capital, une société d’investissement européenne spécialisée dans les logiciels B2B, s’est associée avec Dominique Galloy et a investi dans Sigma Conso pour aider le groupe à se renforcer et à se développer à l’international. Depuis l’entrée de Fortino au capital de Sigma Conso, la société a plus que doublé ses ventes, a développé ses équipes, a lancé son offre sur le marché allemand et a acquis son distributeur asiatique. Aujourd’hui, Fortino Capital passe le relais à Prophix et Hg. Filip Van Innis, Directeur des investissements chez Fortino Capital, explique : "Avec Dominique, nous sommes convaincus que le marché du CPM va vers une convergence des solutions de consolidation et de planification, ce qui motive cette acquisition. En unissant leurs forces, les deux sociétés deviendront un acteur encore plus fort dans le secteur des logiciels pour les Directions Financières. La présence de Sigma Conso en Europe et en Asie va étendre la portée de Prophix et permettre au groupe d’opérer mondialement. Chez Fortino Capital, nous sommes fiers de notre parcours avec Sigma Conso et sommes convaincus que cette nouvelle étape, avec Prophix et Hg, place le groupe en bonne position pour devenir un champion dans le domaine du CPM."

L’acquisition de Sigma Conso s’inscrit dans une stratégie plus large qui a commencé en janvier 2021 lorsque Hg, un investisseur mondial de premier plan dans le secteur du logiciel, a pris une position majoritaire dans Prophix. En permettant cette opération, Hg poursuit son objectif d’accélérer la croissance de Prophix, tout en finançant le développement de l’offre logicielle. Cette transaction entre Prophix et Sigma Conso renforce également l’intérêt de Hg pour le secteur des logiciels stratégiques B2B, au croisement de l’expérience de Hg dans le domaine des ERP et de la fiscalité et de la comptabilité.

Louis Kinsella, Principal chez Hg, ajoute : « L’attention portée au secteur du CPM a augmenté de façon spectaculaire au cours des 12 à 24 derniers mois. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les entreprises et les organisations prennent conscience de la valeur de ces solutions pour leurs opérations financières. Par conséquent, cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de Hg qui consiste à investir dans des entreprises de qualité, afin de leur permettre de se développer et d’atteindre leur plein potentiel. Nous sommes convaincus que l’intégration de Sigma Conso au sein de Prophix permettra d’atteindre cet objectif. »

Les conditions spécifiques de la transaction n’ont pas été divulguées.