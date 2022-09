Proparco lance un programme de formation et de networking inédit, dédié aux investisseurs du continent. L’African Private Equity Fellowship propose ainsi à de jeunes professionnels talentueux de rencontrer leurs pairs et leurs aînés lors d’un “executive programme”, avec la collaboration des principaux fonds du continent, de France Invest et du Campus AFD.

Le Fellowship inclut notamment des temps d’échange avec des investisseurs emblématiques (Amethis, AfricInvest, Adenia...), des partages d’études de cas, un MOOC, du mentorat. Il réunira une cinquantaine de “Fellows” déjà actifs comme investisseurs sur le continent, désireux d’accélérer leur carrière, de monter en compétences et d’élargir leur réseau professionnel dans les métiers du Private Equity, du Private Credit ou du Venture Capital.

La première promotion du Fellowship débutera en janvier 2023 et durera six mois, avec notamment un webinaire toutes les deux semaines autour d’investisseurs ou d’experts. Les candidatures sont ouvertes dès à présent.

Pour postuler, suivez ce lien : https://www.africanpefellowship.com/.

“Il existe un réel besoin de formation dédiée à l’investissement en Afrique afin de permettre aux nouvelles générations d’investisseurs de gagner en connaissance, d’échanger entre eux et d’accélérer leur carrière” estime Damien Braud, responsable de la division Private Equity Afrique et Méditerranée chez Proparco

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative Choose Africa. Il est animé par Proparco, en partenariat avec le Campus AFD et France Invest.