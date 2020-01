Projective acquiert la majorité des parts de l’incubateur de talents technologiques Exellys à Malines. Raf Seymus, PDG actuel et fondateur d’Exellys, rejoint le conseil d’administration de Projective et devient associé gérant de Stellar Labs. Ensemble, le groupe compte plus de 300 consultants et son chiffre d’affaires dépasse les 45 millions d’euros.

Raf Seymus quittera son poste de PDG d’Exellys et sera remplacé ad intérim par Stefan Dierckx. Ceci est le seul changement de gestion. Exellys reste une société indépendante et les opérations quotidiennes ne sont pas directement intégrées dans Projective.

Raf Seymus : "Après six ans, je suis plus que satisfait en tant qu’entrepreneur. Au cours de cette période, Exellys est devenue une PME solide et prospère. Nous avons formé une bonne équipe qui garantit la continuité et la qualité du service, ainsi que la poursuite de la croissance. Et il est clair qu’Exellys excelle dans une croissance spectaculaire. Au cours des 4 premières années, la croissance était supérieure à 45 % et l’année dernière, à 35 %. De plus, la solide équipe d’Exellys a remporté plusieurs prix pour ses bonnes performances, mais surtout pour la fantastique coopération. Je voudrais remercier tous les employés, consultants et clients d’Exellys. En tant que membre du conseil d’administration de Projective, je contribuerai à un niveau stratégique à la poursuite de la croissance et au renforcement de Projective et d’Exellys. En outre, je me concentrerai sur Stellar Labs et, en tant qu’associé gérant, je serai fortement impliqué dans la stratégie et la croissance de cette entreprise prometteuse".

Exellys sous les ailes de Projective

Projective a été fondée en 2006 avec l’ambition " to drive and implement change in the financial industry". L’entreprise est devenue une entreprise internationale comptant plus de 150 employés expérimentés. Projective a récemment été confronté à une demande croissante d’intégrer beaucoup plus de jeunes talents de haut niveau dans les équipes de ses clients, tant en Belgique que dans le reste de l’Europe. C’est parce que ceci est l’expertise d’Exellys que les deux sociétés se sont rapidement retrouvées.

Stefan Dierckx : "Projective est un acteur important dans le secteur financier, ce qui signifie qu’Exellys pourra continuer à se développer dans ce secteur, tout comme nous voulons continuer à nous développer dans tous les autres secteurs dans lesquels nous sommes actifs aujourd’hui. Nous faisons maintenant partie d’un plus grand groupe et donc d’un réseau plus vaste. Projective, Exellys et Stellar Labs forment un écosystème très solide dont tous nos clients actuels et futurs peuvent bénéficier. Je tiens à remercier Raf pour ces six années fantastiques et je me réjouis de continuer à relever les défis de la croissance."