Professio Energia est la première société croate d’énergie renouvelable cotée en bourse (Zagreb Stock Exchange), détenue par certains des plus grands investisseurs institutionnels croates : les fonds de pension Erste et PBZ CO et Croatia osiguranje Plc. En incluant Danilo et Rudine, les actifs détenus par Professio Energia produisent plus de 300 GWh d’électricité verte chaque année. Professio Energia développe également un portefeuille de 200 MW supplémentaires d’installations combinées d’énergie éolienne, solaire et de stockage et est déterminé à garantir des rendements durables à ses investisseurs grâce à un portefeuille diversifié d’infrastructures d’énergies renouvelables qui contribuent à un avenir décarboné.

Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, avait acquis 95 % des parcs éoliens Danilo et Rudine en 2017 par le biais de son fonds dédié aux énergies renouvelables Mirova-Eurofideme 3 [1], lancé en 2014. Cette acquisition a été réalisée auprès du développeur et investisseur autrichien RP Global, qui est resté actionnaire minoritaire à 5 % et responsable de l’exploitation des deux projets éoliens.

Mirova est engagé depuis 20 ans en faveur de la transition énergétique et de la production locale d’énergie renouvelable. Danilo et Rudine, qui comptent parmi les plus grands parcs éoliens de Croatie, ont été les premiers investissements de Mirova dans le pays, où le mix électrique est composé à 40 % de combustibles fossiles [2] (principalement pétrole et gaz). Depuis leur mise en service en 2014 et 2016, les parcs éoliens Danilo et Rudine ont produit en moyenne plus de 165 GWh d’électricité verte chaque année [3], économisant l’équivalent de plus de 25 000 tonnes de CO2 par an et fournissant de l’électricité à plus de 40 000 personnes en Croatie [4].

RP Global, l’un des principaux développeurs et investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables, qui a initialement développé et construit Danilo et Rudine, développe actuellement un portefeuille de projets éoliens et solaires de quelque 350 MW en Croatie, faisant de ce pays l’un de ses principaux marchés dans la région. Ce portefeuille sera la base de futurs partenariats à long terme avec des investisseurs de premier plan tels que Professio Energia et Mirova. En outre, l’équipe croate de RP Global continuera à fournir des services d’exploitation et de maintenance pour les parcs éoliens dans le cadre d’un accord de service avec Professio Energia.

Avant la clôture de cette acquisition, un refinancement des deux projets éoliens, qui étaient précédemment financés par l’IFC et Unicredit, a été conclu avec la banque croate Privredna Banka Zagreb, membre du groupe Intesa Sanpaolo, le 22 décembre 2021, renforçant l’importance locale de cette opération.

Mario Klaric, directeur général de Professio Energia, commente : « Nous sommes fiers d’annoncer l’acquisition de deux parcs éoliens en exploitation en Croatie et de pouvoir accueillir chaleureusement Danilo et Rudine dans la famille des actifs opérationnels de Professio. Nous profitons de l’occasion pour remercier Mirova et RP Global pour leur approche constructive, leur conduite professionnelle de haut niveau et la confiance qu’ils nous ont témoignée durant cette transaction complexe - des vertus qui prouvent que Mirova et RP Global sont des professionnels de l’investissement et des partenaires commerciaux de premier ordre. Cette transaction marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de développement de Professio. De plus, nous sommes convaincus que cette transaction peut devenir la première étape d’un partenariat à long terme entre Mirova, RP Global et Professio Energia dans le domaine de l’investissement durable dans la région de l’Europe du Sud-Est. Avec nos actionnaires, nous avons des projets ambitieux pour les investissements ESG [5] futurs, contribuant ainsi à la transition écologique de la Croatie et de l’ensemble de la région de l’Europe du Sud-Est. »

Raphaël Lance, Directeur des fonds Infrastructures de Transition Énergétique chez Mirova, a ajouté : « Nous sommes heureux d’annoncer la vente de nos deux parcs éoliens en Croatie à Professio Energia, un acteur local et expérimenté dans le domaine des énergies renouvelables, qui partage une vision commune du déploiement des énergies renouvelables en Europe. C’est une grande satisfaction d’avoir contribué avec RP Global au développement de la Croatie dans les énergies renouvelables par l’investissement dans Danilo et Rudine, et de laisser désormais la place à des acteurs locaux. RP Global, notre partenaire européen de longue date, et nous-mêmes avons sincèrement apprécié de travailler avec Professio Energia sur cette transaction, et nous espérons que ce sera le début d’un nouveau partenariat à long terme avec un acteur de qualité. »

Jorge Rodriguez Garcia, directeur financier chez RP Global, a conclu : « Nous sommes très heureux de cette transaction, qui confirme notre engagement profond à fournir aux investisseurs des projets renouvelables de qualité supérieure. Nous sommes impatients de développer un partenariat fructueux et à long terme avec Professio Energia, l’un des investisseurs les plus réputés du secteur, en fournissant des services d’exploitation et de maintenance pour ces projets. »