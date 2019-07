Un an après sa levée de fonds de 10 M€ ayant pour objectif d’élargir l’offre au BtoB, Privateaser réalise une avancée majeure avec l’acquisition de BizMeeting.

A partir de son métier historique, la digitalisation d’événements B2C, Privateaser a élargi depuis 18 mois avec succès son champ d’action au B2B.

Sur ce marché fragmenté, où les réservations sont largement effectuées grâce au triptyque téléphone, mail et excel, Privateaser propose :

aux entreprises, une seule et même plateforme qui leur permet d’organiser leurs événements de A à Z, et de diviser leur frais d’agence par 3. En prime, un gain de temps de 80% pour les organisateurs.

aux responsables d’établissements, une amélioration significative de leur taux de remplissage, et un gain de temps de 50% qui vont leur permettre de développer leur yield management.

Les résultats ont rapidement été au rendez-vous. Privateaser compte déjà 7000 entreprises clientes, parmi lesquelles BNP Paribas, SNCF ou encore Accenture.

BizMeeting s’est positionné dès sa création en 2014 sur le segment B2B. La start-up a développé le premier Meeting Booking Tool (MBT) du marché, une plateforme permettant de mettre sous contrôle le poste de dépense événementielle tout en facilitant la réservation des événements pour les collaborateurs. Grâce à son savoir-faire dans l’approche, sa qualité de service et d’exécution, BizMeeting a déjà convaincu de nombreuses entreprises dont plusieurs groupes du CAC 40, avec lesquels il a noué des contrats cadres pluriannuels.

Avec près de 100 collaborateurs, le nouvel ensemble devrait réaliser un volume d’affaires proche de 50M€ en 2019. Fort de ressources consolidées, il continuera d’investir pour renforcer son avance technologique et simplifier toujours plus la réservation d’événements.

L’international est également en ligne de mire, par croissance interne et externe. Privateaser est déjà présent en Espagne ; BizMeeting a noué un réseau de partenariats dans les principales métropoles pour accompagner ses clients lors de leurs événements en Europe. Sur le marché européen, estimé à 100 Mds €, Privateaser affiche clairement son ambition : devenir la référence de l’événementiel européen digitalisé.

Loïc Passemard, fondateur de BizMeeting, devient Vice-Président BtoB : « J’avais le sentiment que BizMeeting était arrivé à un moment clé de son histoire. En quelques années, nous avons construit une société rentable, qui travaille avec de nombreux grands comptes mais avait besoin d’accélérer son développement. En discutant avec Nicolas, le rapprochement est apparu rapidement évident car nos deux sociétés sont très complémentaires tout en partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. J’ai la conviction qu’en alliant nos compétences, nous allons créer demain l’acteur de référence européen de l’événementiel ».

Nicolas Furlani, co-fondateur et CEO de Privateaser, ajoute : « La concrétisation de ce rachat est un message fort que nous adressons au marché. Notre ambition et notre vision restent inchangées : nous voulons devenir l’acteur européen de référence de l’événementiel sous 5 ans. Collaborer avec les équipes de BizMeeting et capitaliser sur leur technologie et leur connaissance du marché B2B sont des leviers très positifs sur notre stratégie et notre positionnement. Nous étions déjà très proches de BizMeeting, mais le fait de les inclure dans notre plan de croissance est une réelle opportunité à laquelle adhèrent les fondateurs, l’équipe, nos partenaires et nos investisseurs ».

Marie Brayer, Principal chez Serena, conclut : « Le marché de l’événementiel ne demande qu’à se digitaliser, comme avant lui, celui des hôtels et des restaurants ! Dès le départ, nous avons cru au potentiel de Privateaser, et sommes fiers de voir aujourd’hui tout le chemin parcouru. Cette acquisition va permettre à Privateaser d’accélérer sa croissance sur le secteur du BtoB et d’asseoir encore un peu plus sa notoriété »