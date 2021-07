Acheter-Louer.fr annonce avoir participé à une augmentation de capital social de la société Adomos réalisée par voie d’émission de 8 947 366 actions nouvelles ordinaires auxquelles sont assorties des bons de souscription d’action (« BSA », ensemble « ABSA »), d’un montant total de 1 699 999,54 €, à chaque ABSA est attaché un BSA.

Acheter-Louer.fr a souscrit 6 315 788 ABSA dans le cadre de cette opération pour un montant de 1 199 999,72 €.

Le groupe Adomos, coté sur Euronext Growth, est spécialisé dans la commercialisation et la gestion de biens immobiliers en investissement locatif. S’appuyant sur une expertise de plus de 20 ans dans le domaine, Adomos dispose de partenariats stratégiques avec des promoteurs de renoms (Bouygues Immobilier, Cogedim, Icade...) et distribue 70% de l’offre française de biens neufs. Par ailleurs, Adomos bénéficie d’une base qualifiée de plus de 7 millions d’adresses et propose des services de marketing digital ciblé pour les professionnels de l’immobilier.

Cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie d’Acheter-Louer.fr visant à renforcer et élargir son offre de services à valeur ajoutée auprès des professionnels de l’immobilier. Les synergies croisées qui vont être mises en place vont notamment permettre à Acheter-Louer.fr de développer son offre de biens, diversifier ses services, enrichir ses bases de données et améliorer encore la qualification de ses data. Par ailleurs, la technologie de prédiction des prix de l’immobilier développée par KIZE, partenaire d’Acheter-Louer.fr, apportera à l’offre d’Adomos une garantie supplémentaire sur les perspectives de plus-value des acquéreurs de biens immobiliers.

M. Laurent Campagnolo, Président du directoire d’Acheter-Louer.fr, a déclaré : « Ce rapprochement avec Adomos nous a semblé évident en raison de l’historique des relations que nous entretenons avec les équipes d’Adomos et les synergies évidentes que nous pouvons mettre en place entre nos activités respectives. Après cette année particulière, nous sommes convaincus que l’union fait la force et la complémentarité de nos offres va nous permettre d’accélérer nos développements et ainsi valoriser à terme notre participation capitalistique dans Adomos. »

Fort de ce rapprochement, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte (organique et externe) et confirme son ambition de devenir le leader des solutions dans l’Immobilier et l’Habitat pour les professionnels.