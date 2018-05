Valéry Bordes arrivé dans le Groupe en 2011, Directeur Général Délégué depuis mars 2017, voit ainsi ses responsabilités élargies. Outre les directions Finance, Opérations (Middle Office, IT) et Projet, Valéry Bordes encadrera désormais la direction Juridique Groupe. Il aura notamment pour mission d’assurer la fluidité et la sécurisation des process de l’ensemble des activités, dans un contexte de forte croissance du groupe Primonial.

Les fonctions financières du Groupe sont quant à elles renforcées par l’arrivée de Thibault Demoulin en qualité de Directeur Financier / Relations Investisseurs. Thibault Demoulin aura vocation à accompagner le développement du Groupe en apportant ses compétences dans l’identification des moteurs de performance, et à assurer les Relations Investisseurs du Groupe au sein de son écosystème d’actionnaires et de financeurs.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare à cette occasion : « Le groupe Primonial a connu ces dernières années un fort développement, par croissance organique mais également par croissance externe avec notamment la prise de participation en France dans La Financière de l’Echiquier, et celle en Allemagne dans Aviarent (immobilier). Dans ce contexte, nous faisons évoluer notre organisation afin d’améliorer notre efficacité opérationnelle et de préparer au mieux les enjeux stratégiques européens de demain. »

Valéry Bordes, 54 ans, a effectué la majeure partie de sa carrière dans le secteur de l’assurance. Tout d’abord, chez General Electric Capital Assurance en qualité de Contrôleur Financier après une courte période dans une SSII. En 1999, il intègre le groupe Nord Europe assurance en qualité de Directeur Administratif et Financier, accompagnant le développement de l’entreprise pendant plus de 12 ans. En 2011, il rejoint le groupe Primonial, d’abord en tant que Directeur Financier puis prend en charge l’ensemble des Opérations. En 2017, il est nommé Directeur Général Délégué en charge de la Finance et des Opérations.

Thibault Demoulin, 38 ans, diplômé de Toulouse Business School, a débuté sa carrière au sein de PwC et y a travaillé pendant 7 ans, se spécialisant sur des missions d’audit et de conseil dans le secteur de l’assurance-vie. Il a ensuite exercé durant 4 ans les fonctions de Directeur Financier au sein d’un Family Office, en charge notamment des projets de Private Equity, avant de rejoindre en 2014 la Direction Financière d’un Laboratoire pharmaceutique spécialisé en façonnage et de l’accompagner dans sa croissance externe. Il a rejoint le groupe Primonial en mai 2018.