Avec une conviction forte sur la classe d’actifs du Private Equity, Primonial, enrichit son offre avec le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities, disponible en primauté dans le contrat d’assurance vie Sérénipierre assuré par Suravenir, filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA et avec Edmond de Rothschild Private Equity (France).

Après le lancement de PrimoPacte en 2019, Primonial poursuit le développement de son offre en matière de Private Equity afin d’accroitre l’accessibilité de cette classe d’actifs aux investisseurs particuliers tout en leur faisant bénéficier d’une qualité habituellement réservée aux investisseurs institutionnels.

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR permet aux investisseurs particuliers d’accéder au private equity de qualité institutionnelle, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, et avec un mécanisme de liquidité sur la classe d’actif. Les investissements sont à 80 % réalisés sur le marché primaire. L’intégration de ce fonds permet ainsi au contrat Sérénipierre de proposer une diversification plus importante et un nouveau potentiel de performance.

Sérénipierre, l’un des contrats d’assurance vie phare de Primonial, avec 4,8 milliards d’euros d’encours en 2022, complète ainsi son offre de classes d’actifs. Ce contrat au fort ADN immobilier dispose déjà de deux fonds en euros, de nombreuses unités de compte immobilières et financières, à l’image de fonds obligataires datés, de produits structurés ou encore d’un mandat de gestion.

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR, a été structuré et sera géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France). Le fonds sera disponible dans les contrats assurés par Suravenir et disponible en exclusivité chez Primonial.

Edmond de Rothschild Private Equity, via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, dispose d’une expérience de 20 ans dans le Private Equity, avec 3,6 milliards d’euros d’encours et plus de 250 entreprises accompagnées. Le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities est le premier fonds qui permettra aux clients particuliers détenteurs de contrats en assurance-vie de bénéficier de cette expertise reconnue.

Suravenir, filiale du Crédit Mutuel ARKEA et acteur majeur au plan national, conçoit et gère des produits et services d’assurance-vie, de prévoyance et d’épargne retraite commercialisés par ses nombreux partenaires distributeurs. Au 21 décembre 2022, Suravenir affichait plus de 50,6 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie. Suravenir assurera la liquidité du fonds.

Principales caractéristiques d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR :

Stratégie d’investissement : 90% maximum dans des investissements en direct, entre 10% et 30% dans des fonds de capital investissement et 10% dans des actifs liquides.

Répartition géographique des investissements : Europe et Etats-Unis.

Priorité donnée à 3 secteurs clés : Digitalisation des services, Consommation et les Services liés à la santé.

Durée de vie du fonds : 99 ans.

Fonds article 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement : « Nous continuons d’innover pour le contrat Sérénipierre en proposant du Private Equity, avec un acteur majeur sur cette classe d’actifs. Nous avons souhaité mettre à disposition de nos investisseurs, un support innovant pour lequel nous avons développé un savoir-faire depuis plusieurs années. Notre objectif : permettre à nos clients de diversifier leur épargne dans un contexte inflationniste et des marchés volatiles tout en bénéficiant des avantages (fiscalité, liquidité etc…) d’une enveloppe assurantielle. ».

Descriptif technique du fonds / modalités