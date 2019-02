Les objets connectés bouleversent notre quotidien et révolutionnent les modes de consommations et l’expérience client. La société Primo1D, pionnière de l’électronique intégrée dans les objets et matériaux, apporte une solution disruptive d’identification, de traçabilité et de gestion des actifs, ouvrant de nouveaux usages dans tous les secteurs de l’industrie.

« Cette deuxième levée de fonds va nous permettre d’accélérer l’industrialisation de notre produit en région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de répondre à une demande internationale croissante » précise Emmanuel Arène, fondateur et CEO de Primo1D. « En accueillant un investisseur stratégique tel que Michelin Ventures, fort d’une expérience entrepreneuriale reconnue, nous ciblons les marchés de l’IOT dans les segments industriels à forte valeur ajoutée. Le soutien de BNP Paribas Développement est également important compte tenu de son large réseau de sociétés accompagnées, susceptibles d’être intéressées par la solution E-Thread®. Enfin, nous sommes confortés par la présence renforcée de nos investisseurs historiques qui ont ainsi confirmé leur confiance dans le potentiel de la société. »

Matthieu van der Elst, directeur général de Michelin Ventures, a déclaré que « cette prise de participation est une illustration concrète de notre stratégie d’investissements, qui vise à soutenir des entreprises innovantes, au potentiel de croissance très important, et sur des thématiques pertinentes pour nos métiers. L’innovation est au cœur de l’ADN du Groupe, et nous intéressant depuis plus de 10 ans à la technologie RFID avec de nombreux partenaires, nous sommes convaincus que cet investissement contribuera à positionner le Groupe Michelin comme le référent de la technologie RFID dans nos activités : le pneumatique, ses services associés, et, les matériaux de haute technologie. »

« Nous sommes heureux de devenir actionnaires de Primo1D à l’occasion de ce nouveau tour, et de rejoindre ainsi les partenaires qui portent le projet depuis l’origine auprès des fondateurs et de l’équipe. Nous croyons la société capable d’amener les technologies RFID vers de nouveaux usages et de nouvelles industries. » souligne Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture, BNP Paribas Développement.

La technologie RFID au service des industriels et des objets connectés

La RFID (Radio Frequency Identification) est une technologie d’identification sans contact. Elle permet de mémoriser et récupérer à distance des informations contenues dans une puce électronique. L’adoption de la RFID UHF est maintenant massive, notamment grâce à son efficacité reconnue comme solution d’identification et de gestion d’actifs, dans un contexte règlementaire de traçabilité des produits de plus en plus exigeant.

Le facteur de forme filaire du tag Primo1D le rend invisible et résistant une fois intégré dans les objets et matériaux. L’identifiant unique est sécurisé pour la vie du produit avec de nombreuses applications comme le suivi de production, l’inventaire temps réel, la gestion des retours clients, la maintenance prédictive etc., facilitant ainsi l’expérience client et la création de nouveaux usages au service des professionnels et des consommateurs.