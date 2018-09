Le capital prêté par les souscripteurs est garanti à 100%, grâce au dispositif de garantie mis en place par Look&Fin en juin dernier, dispositif unique en France.

Imprimerie Rapide SA, une PME du Maine-et-Loire

Basée à Montreuil-Bellay en Anjou, Imprimerie Rapide SA est une société française spécialisée depuis 1973 dans la fabrication et l’impression d’étiquettes adhésives à destination d’une clientèle professionnelle active principalement dans les secteurs d’activités de l’alcool et du vin, de l’agroalimentaire, du phytosanitaire et de la chimie. L’entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires stable de 2,5 millions d’euros.

Cette PME est positionnée sur un marché de niche, celui des étiquettes multipages, recherchées dans le domaine publicitaire et phytosanitaire. La concurrence est limitée en raison de la nécessité de devoir concevoir des machines de production en prototypes et avoir un savoir-faire pour assurer la production de ce type d’étiquettes.

Son besoin de financement

Afin d’optimiser l’impression et la production de l’ensemble de ses étiquettes ainsi que prospecter de nouveaux clients, Imprimerie Rapide SA recherchait à emprunter 200.000€ pour financer les deux besoins suivants :

-150.000€ pour des frais de développement d’une nouvelle ligne de production pour étiquettes multipages, qui permettra de rassembler l’impression et le pliage de ces étiquettes sur un seul outil de production.

- 50.000€ pour l’embauche d’un nouveau commercial, dont le profil est déjà identifié.

Ce prêt a été structuré sous la forme d’un crédit amortissable (remboursements mensuels) sur une période de 48 mois et est rémunéré à concurrence de 3,8% l’an.

Un prêt garanti à 100% pour les prêteurs

Le capital investi dans le cadre de ce prêt est 100% garanti par Atradius, le partenaire assureur crédit de Look&Fin. Ce qui veut dire qu’en cas de défaut de paiement de l’emprunteur, les 210 prêteurs se verront remboursés de l’intégralité de leur capital restant dû.

Pourquoi Imprimerie Rapide a fait le choix du crowdlending (Prêt Participatif)

Le choix du crowdlending a été pour Imprimerie Rapide un choix simple, rapide, efficace et surtout avec un coût d’emprunt abordable.

« Notre dossier a été analysé par Look&Fin et, en deux semaines, ils nous ont confirmé leur accord. Et comme notre historique commercial et notre développement sont réguliers, que nous affichons une bonne rentabilité et que notre niveau d’endettement est limité, notre dossier a été accepté, par l’intermédiaire de Look&Fin, par l’assureur crédit qui nous a aussi donné son feu vert » déclare Maurice Darre, CEO d’Imprimerie Rapide.

« Grâce à cette garantie, le taux d’emprunt a pu être revu à la baisse, puisque le risque est moindre pour le prêteur du fait de la garantie ! Les 200.000€ ont ainsi été levés en 6 heures à peine auprès de la communauté de prêteurs de Look&Fin. Je peux finaliser sans attendre mon recrutement et finaliser mon agrandissement prévus », ajoute-il.